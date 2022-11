Natrium chloratum ist homöopathisch aufbereitetes Kochsalz. In der Homöopathie wird es auch Natrium muriaticum genannt. Es kommt in allen Körperflüssigkeiten und im Gewebe des Menschen vor. Vor allem aber befindet es sich in den zirkulierenden Säften Blut und Lymphe. Es reguliert die Wasseraufnahme der Zellen.

Dieses Schüßler-Salz ist notwendig zur Bildung und zum Erhalt von Zellen und Schleimstoffen.

Zusammen mit Calcium phosphoricum bildet es neue Zellen. Mit Kalium phosphoricum ist es an der Neubildung der roten Blutkörperchen beteiligt. Es steht in Beziehung zum Knorpelgewebe. Es ist nötig zur Ausscheidung von Fremdstoffen und unterstützt die Bildung von Magensaft durch die Magenschleimhaut.

Körperliche Wirkung – Anwendung bei:

wässrigem Fließschnupfen

trockene Haut, Augen und Schleimhäute

plötzlicher Tränenfluss (z. B. bei Wind)

häufiger Durchfall oder häufiges Erbrechen zur Unterstützung der ärztlichen Behandlung

Hautausschlag mit Bläschen (mit wässrigem Inhalt)

Gelenkknacken (mangels Gelenkschmiere)

Zahnschmerzen mit Speichelfluss

wässriger bis schleimiger Durchfall

Milchstau (bei Stillenden)

Magenkatarrh mit wässrig Erbrochenem

allgemeine Schwäche

Verstopfung

rheumatische Beschwerden

Schwellungen (verschiedener Ursache)

Psychische Symptome bei Mangel an Natrium chloratum

Traurigkeit, vermischt mit Weinerlichkeit und Verzagtheit

Tagesmüdigkeit

Mangel an Lebensfreude und Durchsetzungsvermögen

Probleme werden schlecht verarbeitet

Neigung zu Alpräumen, Hysterie und Hypochondrie

Die Natrium chloratum Persönlichkeit

Die Natrium chloratum-Persönlichkeit lebt in der Vorstellung, dass irgendetwas an ihr nicht stimmt, sie nicht gut genug ist oder zu wenig leistet. Die Konsequenz ist, dass sie in „vorauseilendem Gehorsam“ ihr Bestes im Umsorgen und Pflegen gibt. Sie nimmt um der anderen willen alles auf sich. Dass sie sich freiwillig eingebracht hat und niemand um Hilfe gebeten hat, will Natrium nicht hören. Sie reagiert tief verletzt, wenn sie dieses Argument hört. Die Natrium chloratum Persönlichkeit erwartet Dank und zieht sich zurück, wenn dieser ausbleibt. Sie verfällt in tiefe Traurigkeit und wird geradezu unnahbar. Gefühle von Bitterkeit und schrecklicher Wut kommen hoch. Natrium kann schwer vergeben und vergessen und sinnt manchmal sogar auf Rache. Sie bleibt in der Vergangenheit hängen, hat den Blick für die Zukunft völlig verloren.