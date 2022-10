Für mich ist das Schüßler-Salz Nr. 7, Magnesium phosphoricum eins der wichtigsten überhaupt. Denn seit einiger Zeit werde ich nachts oft von Krämpfen geweckt. Ich nehme zwar sowieso als Nahrungsergänzung Sangokoralle. Dort sind Calcium und Magnesium in genau dem richtigen Verhältnis gebunden. Aber es scheint nicht zu reichen.

Nr. 7 zur Entspannung

Und da ich oft sehr angespannt bin, hilft mir Magnesium phosphoricum, abends entspannt ein- und durchzuschlafen.

Magnesium phosphoricum ist am Aufbau von Muskeln, Nerven und Knochen beteiligt. Es dämpft die Aktivität von Nerven und Muskeln. Das gilt sowohl für die Muskulatur, die unserem Willen unterliegt, aber auch für unsere unwillkürliche Muskulatur wie z.B. unsere Darmmuskulatur.

Magnesium phosphoricum hilft bei:

Krämpfen jeglicher Art (Bauchkrämpfe, Wadenkrämpfe, Perioden-, Gefäßkrämpfe (Migräne), Zahnungskrämpfe von Kindern)

schweren Schmerz- und Krampfzustände zur Unterstützung der ärztlichen Behandlung

Verkrampfungen der Atemmuskulatur (Asthma)

rheumatischen Schmerzen (zur Schmerzstillung)

Muskelzuckungen

Juckreiz

Koliken

nervlicher Unruhe und Zittern

Angst

Einschlafstörungen

Periodenschmerzen

Die heiße 7

Ganz besonders wirkungsvoll ist die heiße 7. Dabei übergießt man ca. 10 Schüßler-Salz-Tabletten mit heißem Wasser. Dieses trinkt man so heiß wie möglich in kleinen Schlucken. Hilfreich ist auch, die Flüssigkeit so lange wie möglich im Mund zu behalten, damit das Salz schon über die Mundschleimhaut aufgenommen werden kann.

Die Magnesium phosphoricum Persönlichkeit

Die typische Magnesium phosphoricum Persönlichkeit nach Dr. Schüßler hat einen offenen, heiteren und neugierigen Charakter. Trotz ihrer großen Wissbegierde fällt ihr das Lernen schwer, sie neigt zu Vergesslichkeit. Zu den Persönlichkeitsmerkmalen des 7. Salzes zählen eine übersteigerte Nervosität und ein extrem sensibles Schmerzempfinden. Der Magnesium phosphoricum-Charakter benötigt viel persönliche Zuwendung, Rückhalt, Bestätigung und Wärme. Er fühlt sich am wohlsten im vertrauten Familien- oder Freundeskreis. Auffallend ist die Vorliebe für weiche, kuschelige, wärmende Kleidung.

Gerade für die kommende kühle Jahreszeit kann ich Magnesium phosphoricum als wichtiges Mittel von Herzen empfehlen!