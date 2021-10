Seelenfunken – “Sag allen, dass ich lebe”

Zwei Brüder schreiben gemeinsam ein Buch – eigentlich nichts Außergewöhnliches. Nur: Einer der Brüder lebt noch hier auf der Erde, der andere ist bereits in unserer Seelenheimat. Das Buch heißt “Seelenfunken”.

In Seelenfunken geht es um eine spannende spirituelle Reise in die Bereiche der jenseitigen Welt und das Leben in anderen Dimensionen. Patrick berichtet seinem Bruder auf medialem Weg, wie es ihm beim Tod seines irdischen Körpers ergangen ist und wie es danach weiterging. Und endet mit seiner Wiedergeburt.

Seine Botschaft für uns Menschen ist klar und deutlich:

„Wir sind spirituelle Wesen, die menschliche Erfahrungen auf dieser Erde machen – einem Ort, an dem wir alles, was vorher war, vergessen haben.

Die Lernerfahrungen nehmen wir mit in unsere himmlische Heimat und bringen sie ein in das Große Ganze. Dadurch fördern wir unsere spirituelle Entwicklung und formen unsere Realität sowohl hier auf Erden als auch in der Geistigen Welt.

Mit anderen Worten: Wir sind verantwortlich für unsere energetischen Schöpfungen.“

Über den Autor und weitere Mitwirkende

Robert Baumgartner, Jahrgang 1955, ist Heilpraktiker für Psychotherapie und arbeitet seit vielen Jahren mit Patienten und Klienten im gesundheitlichen, energetischen und spirituellen Bereich. Sein Interesse für Gott, Spiritualität, Religion und den Sinn und Zweck der menschlichen Existenz bestand schon seit seiner Jugend. Er befasste sich intensiv mit dem Christentum und den Weltreligionen, der Spiritualität und Medialität, und insbesondere mit dem Thema Tod und dem „Danach“. „Mein Ziel ist es, dir die Angst vor dem Tod zu nehmen, indem ich dir zu verstehen helfe, wie deine Seele und deine geistige Heimat beschaffen sein könnten. Ich glaube, dass wir eine ewige Identität haben, die aus einem Schöpfer geboren wurde und ewig ist. Allgemeingültige Wahrheiten kann und will ich hier nicht wiedergeben, denn die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters.“ Seit 2007 betreibt Robert zusammen mit seiner Frau Christine eine Naturheilpraxis in Erlangen.

Seelenfunken – “Sag allen, dass ich lebe”

Robert Baumgartner

Herausgeber: ‎Smaragd Verlag; Neuerscheinung Edition (6. September 2021)

Broschiert:‎ 144 Seiten

ISBN-10:‎ 3955312070

ISBN-13: ‎978-3955312077

Hier geht’s direkt zum Buch: http://shop.smaragd-verlag.de/de/baumgartner-robert-seelenfunken

Dieses Buch verlosen wir. Wenn Du es gewinnen möchtest, sende bitte eine E-Mail an: gewinnspiel@taomagazin.de