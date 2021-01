Die Natur ist nicht ein Ort, den wir besuchen – “Sie ist unser Zuhause.” Und nichts benötigt der entfremdete Mensch unserer Zeit mehr, als endlich wieder zu Hause anzukommen. Spagyrik ist eine der ältesten Heilmethoden. Ihre Ausgangsstoffe sind Kräuter. Die Natur, die uns seit Anbeginn der Zeit immer das Überleben gewährleistete und auch in Zukunft gewährleisten wird, ist mit der Spagyrik gesichert.

Die Spagyrik

Paracelsus, der Ur-Vater der Spagyrik benannte drei Prinzipien: Trennen – Reinigen – Wiedervereinigen. Das geschieht mit den Ausgangssubstanzen nach alchemistischer Verfahrensweise. Diese Scheidekunst nannte man die „ars Spagyrica“. Dadurch kam man durch „Konjugation“ zur „Quintessenz“ der Ausgangsstoffe. Dieser Quintessenz werden besondere Heilkräfte zugeschrieben. Oswalt Croll (1560-1609) und Dr. Zimpel (1801- 1879) waren treue Anhänger seiner Lehren.

Warum funktioniert Spagyrik?

Für die Spagyrik entzieht man einer Pflanze nur das Beste. Gemäß der Signatur jeder einzelnen Pflanze wurde ihr ein ganz bestimmtes Heilvermögen zugesprochen. Unter Signatur versteht man das Aussehen, die Form, den Charakter, die Eigenschaften, das Verhalten, eine zielgerichtete Intelligenz, die sich in der sicht- und verfolgbaren Ausformung einer Pflanze spiegelt. Und über die Signatur ist der Mensch auch in der Lage, körperliche oder psychogene Heilwirkungen zu erkennen. Selbst Nobelpreisträger der Physik bezeichnen Pflanzen als intelligente Lebewesen.

Wie werden spagyrische Heilmittel hergestellt?

Am Anfang stehen Heilpflanzen, wie sie der Menschheit seit ihren Ursprüngen dienen. Aus Wildsammlung oder eigenem Anbau stammend werden sie in der Spagyrikmanufaktur von Hand geerntet, gereinigt, zerkleinert und in mehrfach destilliertem Wasser aus eigener Quelle mit Hilfe spezieller Hefen vergoren.

Die so entstandene Maische wird bei schonender Destillation in einen alkoholischen und in einen wässrigen Teil separiert und getrennt aufgefangen. Die abgepressten, getrockneten Reste der Pflanzen aus dem Gäransatz gehen ebenfalls in den Herstellungsprozess ein.

Spagyrische Heilkräuter-Essenzen

Sie gehören zu den wirksamsten und verträglichsten Heilmitteln die es auf diesem Planeten gibt! Naturheilkunde – ihre Aufgabe ist es, das heilkräftige Streben der Natur zu unterstützen. Immer ist es die lebendige Natur, die heilt, nicht ein Therapeut oder ein Verfahren.

Unser Kolumnist Matthäus Angelberger ist Sozialpädagoge, Freigeist Ω Mystiker & Hermetiker, Dipl. Spagyrik-Mentor Ω Dozent der Paracelsus-Schule/Brd Ω staatlicher Fachtrainer Ω Dipl. Lebenscoach

Er ist im Zeichen der Jungfrau im August 1965 auf einem kleinen Bauernhof im tiefen Innviertel OÖ geboren. Seit er auf den Füßen stehen konnte, war er dadurch mit Tieren und der Natur sehr verbunden. Er absolvierte eine Lehre als Einzelhandelskaufmann und führte ein unauffälliges aber als Freigeist, sehr lustiges Leben.

