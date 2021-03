Der menschliche Körper ist sehr komplex. Hier setzen die Kräutermischungen ein. Sie begleiten den Menschen in seiner Gesamtheit. Dies geschieht nachhaltig und ohne Nebenwirkungen.

Derzeit sind 108 spagyrische Heilkräuter gelistet. Daraus ergibt sich eine Vielzahl von möglichen Mischungen.

Die persönlichen Kräuter-Berechnungen nach “Matthäus” werden in der Spagyrik in ihrer archetypischen und symbolischen Bedeutung betrachtet. Sie sind wie ein Spiegel. Darin darf sich die Person in vollkommener Autonomie reflektieren. Dadurch entdeckt und erfährt sie Neues über sich. Das Ziel ist die positive Beeinflussung der „Lebenskraft“. Dadurch werden die Selbstheilungskräfte aktiviert.

Energie ist die Basis für Gesundheit n Jugendlichkeit.

Das zentrale Anliegen der Alchemie war immer, den Plan der Schöpfung zu erkennen – und das auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene.

Aus dem Sternzeichen und dem Geburts-Ort jedes Menschen kann man die “Urkunde der Erfahrung” ablesen. Es bezieht sich auf das Wesentliche, die Aufgaben im Leben. Wer bin ICH wirklich?

Das Bestreben in der Spagyrik ist individuell auf den persönlich abgestimmte Mensch Kräutermischungen zu erstellen, dazu wird das Geburtsdatum und der Vorname benötigt. Es ist erstaunlich, wie sich diese in den Schwachpunkten, die jede/r in sich trägt, spiegelt. Es ist das Ziel, diese Schwachpunkte auszugleichen und in Harmonie zu bringen. Somit kann der Köper in die Selbstheilung übergehen. Spagyrik ist wie ein Kraftstoff, der etwas in Schwung bringt. Den Rest erledigt der Körper. Die Selbstheilungskräfte des Körpers haben ein unendliches Potenzial. Die Gabe der Selbstheilung wurde uns in die Wiege gelegt

Aus seiner langjährigen Erfahrung mit der Arbeit der Spagyrik, zog Matthäus Angelberger die Ursachen oder Schwächen im Körper, Geist und Seele heran. Dadurch stellte er sehr individuell wirksame Kräutermischungen zusammen.

Basismischung : Ein Jungbrunnen & Lebensfreude

unterstützt den Allgemeinzustand und stärkt das gesamte Immunsystem

bekämpft die ewigen Feinde im Körper wie Viren- Pilze- Bakterien

unterstützt den Stoffwechsel & fördert die Entgiftung der gesamten Organe

unterstützt bzw. stärkt das vegetative & zentrale- Nervensystem

hilft bei Autonomie Krankheiten, Dram, Diabetes, Blutarmut, Hormone ect.

unterstützt jede Zelle/ DNA des Körpers mit Vitalität & Energie

stärkt die Sinnesorgane & die Organe bzw. bringt diese wieder in Harmonie

Unser Kolumnist Matthäus Angelberger ist Sozialpädagoge, Freigeist Ω Mystiker & Hermetiker, Dipl. Spagyrik-Mentor Ω Dozent der Paracelsus-Schule/Brd Ω staatlicher Fachtrainer Ω Dipl. Lebenscoach

Er ist im Zeichen der Jungfrau im August 1965 auf einem kleinen Bauernhof im tiefen Innviertel OÖ geboren. Seit er auf den Füßen stehen konnte, war er dadurch mit Tieren und der Natur sehr verbunden. Er absolvierte eine Lehre als Einzelhandelskaufmann und führte ein unauffälliges aber als Freigeist, sehr lustiges Leben.

Hier gibt es weitere Informationen: https://www.w-d-s.at

Auch interessant: https://taomagazin.de/spagyrik-uraltes-heilkraeuterwissen-neu-erlebt/