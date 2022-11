Mit meinen Eltern bin ich als Kind nur einmal in den Urlaub gefahren. Als ich später meine Ausbildung als Zahnarzthelferin begonnen hatte, war ich in der Zeit, wenn Urlaub anstand, so erschöpft, dass ich gar nicht daran dachte, wegzufahren. Erst einige Jahre später, als ich über den zweiten Bildungsweg mein Abitur nachmachte und dann entsprechende Ferienzeiten hatte, begann ich das Reisen im Urlaub zu schätzen.

Urlaub mal anders

Früher, in den 70er und 80er Jahren war es sehr verbreitet, dass junge Menschen „trampten“, als per Autostopp reisten. Das tat ich auch sehr gern und machte dabei viele nette Bekanntschaften. So traf ich auf einer Reise nach Paris einen jungen Franzosen, mit dem ich zusammen die Stadt erkundete. Während einer Autostopp-Fahrt nach Berlin lernte ich Hausbesetzer kennen und verbrachte dort meinen Urlaub in einem besetzten Haus. und in Malmö lernte ich junge Leute kennen, bei denen ich einige Nächte verbringen konnte und die mich zu ihren Partys mitnahmen.

Urlaub zum Seele baumeln lassen

Während meiner Studienzeit hatte ich dann noch mehr Zeit zum Reisen – die Semesterferien waren lang. So dass ich mehrere Wochen am Stück mit meinem Lebensgefährten unterwegs sein konnte. Wir hatten einen ausgebauten VW-Bully und konnten damit Gegenden in Europa ansteuern, in denen man sich wirklich in der Natur erholen konnte.

Urlaub heute

Inzwischen lebe ich in einer Umgebung, in der man an jedem Tag Urlaub machen kann: Wenn ich aus der Tür trete, bin ich direkt in der Natur. Einige Schritte weiter und ich kann meine Zeit am wunderschönen Baldeneysee verbringen. Dies ist eine Gegend, in der ich jeden Tag entspannen und glücklich sein kann.

Wellnesshotels

Und je nach Geldbeutel können wir auch unseren Urlaub in einem Wellnesshotel verbringen. Dort gibt es viele Möglichkeiten, sich vom stressigen Alltag zu erholen. Ich habe z.B. vor einigen Jahren eine Woche mit Basenfasten in einem Wellnesshotel verbracht. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Im Hotel gab es einen Pool und eine Sauna, die wir jeden Tag benutzt haben. Das Essen war sehr gut und an jedem Tag gab es unterschiedliche Angebote, wie z.B. Qi Gong, Bogenschießen oder geführte Wanderungen. Nach der einen Woche fühlte mich gleich um einige Jahre verjüngt und einige Zipperlein waren auch verschwunden.

Urlaub muss nicht unbedingt mit Reisen verbunden sein

Reisen im Urlaub sind eine schöne Sache. Sie können den Horizont erweitern und dabei helfen, ganz neue Sichtweisen zu entwickeln. Es ist aber auch möglich, zuhause einen glücklichen Urlaub zu verbringen. Wir leben in einem Land, in dem es so viele schöne Möglichkeiten gibt. Wir können Tagesausflüge machen, Städtetripps oder auch ganz einfach mal einen Tag in der Saune verbringen und uns entspannen.

Vielen Dank für die Veröffentlichung an: https://dasgluecksmuseum.de