ERDBEEREN – die einzigen, die es gerade schaffen mich nach dem erneuten Kälteeinbruch (morgen sollen es bei uns nur 13 Grad werden!) etwas zu versöhnen. Nachdem die Laune aber schon so im Keller war, musste ich noch eins drauf setzen: eine fein-fluffige-sahnig-süße Erdbeer Biskuitrolle sollte es sein! Ich back ja recht gerne, doch leider viel zu selten und deshalb ist es dann schon immer äußerst spannend, ob einem das Ersehnte auch gelingt. Mit der Erdbeerrolle hatte ich Glück – der Biskuit ist nicht, wie befürchtet, beim Einrollen “gebrochen” – jibbieh! Frühling zum Essen – na bitte 😉

Dieses Rezept hat dem tip-Magazin netterweise zur Verfügung gestellt: www.eat-this.org

Zutaten für eine Biskuit-Rolle

für den Biskuit:

Schritt 1

200g Sojajoghurt

100ml Sojamilch

100ml Mineralwasser (mit viel Kohlensäure)

3-4 EL Sonnenblumenöl

1 TL Zitronenzesten (Bio-Zitrone)

3 EL Apfelmus

110g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

Schritt 2

4 TL No Egg (vorher nach Packungsanleitung schaumig rühren)

Schritt 3

240g feines Weizenmehl (es gehen natürlich auch alle anderen Mehlsorten, doch sollten sie vorher fein gesiebt werden)

4 TL Speisestärke

1/2 EL Backpulver

1/2 EL Natron

für die Sahnecreme:

300g frische Erdbeeren

250ml aufschlagbare Sojasahne mit Sahnesteif steif schlagen (z.B. von Soyatoo, muss “aufschlagbar” sein, sonst funktioniert es nicht)

300ml Sojajoghurt (über Nacht im Kühlschrank abgetropft!)

ca. 2-3 EL Agavendicksaft (je nachdem wie süß ihr eure Creme mögt)

Zubereitung:

Heizt euren Backofen schon mal auf 180° C Umluft vor. Als nächstes braucht ihr eine große Rührschüssel in der ihr alle Zutaten aus “Schritt 1″ vermengt. Danach rührt ihr den Eiersatz schaumig und gebt ihn zu der Mischung (Schritt 2). Nun gebt ihr noch alle Zutaten aus “Schritt 3″ dazu und verrührt alles gut mit eurem Handrührgerät, am besten 2-3 Minuten auf höchster Stufe.

Die cremige Masse streicht ihr nun auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Achtet darauf, dass ihr die Masse gleichmäßig ausstreicht, damit nicht auf einmal eine Ecke zum “Keks” wird, weil sie zu dünn ausgestrichen wurde 😉 Eine gleichmäßige Rechteckform erleichtert ebenso später das Aufrollen.

Nun für ca. 10 Minuten ab damit in den Ofen. Auf keinen Fall länger, denn dann wird der Biskuit zu hart und lässt sich nicht mehr rollen!

Sind die 10 Minuten um, holt ihr den Biskuitteig aus dem Ofen und stürzt ihn auf ein frisches Küchentuch. Dann, vorsichtig mit dem Tuch aufrollen und eingewickelt komplett abkühlen lassen.

In der Zwischenzeit könnt ihr die Sahnecreme zubereiten. Zunächst wascht ihr die Erdbeeren und püriert dann 5-6 davon mit dem Pürierstab oder dem Mixer zu einem “Erdbeer-Püree”. Hebt 2-3 für die Deko am Schluss auf, den Rest schneidet ihr in dünne Scheiben.

Als nächstes schlagt ihr eure Sojasahne mit dem Sahnesteif auf. Achtet unbedingt darauf, dass der Zusatz “aufschlagbar” auf der Packung steht, sonst passiert leider nicht viel.

Unter eure Sahne hebt ihr nun das Erdbeer-Püree, den abgetropften Sojajoghurt und den Agavendicksaft. Am besten abschmecken, wie süß ihr es mögt.

Wenn die Biskuitrolle komplett abgekühlt ist, könnt ihr sie vorsichtig aufrollen und mit der Sahnecreme bestreichen. Darauf legt ihr dann noch die Erdbeerscheiben und rollt alles vorsichtig wieder auf. Sollten die Enden nicht so schön oder doch etwas “härter” geworden sein, schneidet ihr einfach links und rechts eine Scheibe ab. Das sieht optisch schöner aus und man hat auch gleich eine Ausrede schon mal “vorzukoksten” 😀 .

Solltet ihr noch Sahnecreme übrig haben könnt ihr nun entweder die Rolle damit bestreichen oder sofort verzehren – und sie dann nur mit Puderzucker bestäuben und den restlichen Erdbeeren verzieren. Das bleibt euch überlassen.

Am besten schmeckt die Rolle, wenn sie mind. 5-6 Stunden, besser über Nacht, im Kühlschrank durchgezogen ist. Das macht sie schön saftig und gibt ein herrliches Erdbeer-Aroma.

Viel Spaß!

Dort gibt es viele phantasievolle und leckere vegane Rezepte!