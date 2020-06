Was ist Liebe für Dich? Ist es die Liebe zu Deinem Partner / Deiner Partnerin – Deinen Kindern – Deinen Tieren – Deinen Pflanzen – oder gar zur ganzen Schöpfung?

Wie fühlt es sich für Dich an? Kannst Du Dich noch daran erinnern, wie es war, die Liebe Deiner Eltern und Großeltern zu spüren, Deiner Geschwister? Kannst Du Dich an Deine erste Liebe erinnern?

Manchmal gehen uns diese Erinnerungen verloren. Vor allem, wenn wir oft enttäuscht wurden. Wenn wir unsere Liebe geben wollten und diese nicht angenommen wurde oder nicht angenommen werden konnte.

Dabei ist es so wichtig, dass wir uns geliebt fühlen und dass wir unsere Liebe ausdrücken können und diese auch angenommen wird.

Was kannst Du tun, um wieder in dieses Gefühl zu kommen? Du könntest alte Fotos anschauen oder an die Orte gehen, an denen Du Dich geliebt fühltest. Dabei kann es sein, dass wieder Trauer darüber hochkommt, dass es nicht mehr so ist, wie früher. Aber auch das ist gut, denn eine solche alte Trauer ist manchmal in uns und verhindert, dass wir heute glücklich sind und in Liebe leben.

Oder Du nimmst Kontakt auf zu Menschen, die Du einmal geliebt hast. Möglicherweise ist da noch etwas von dem alten Gefühl oder Ihr könnt zusammen in schönen Erinnerungen schwelgen. Vielleicht ist es ja sogar eine Möglichkeit, den einen oder anderen alten, überflüssigen Streit ad acta zu legen.

Oder Du gehst ganz neue Wege und besuchst ein Tantra-Seminar oder eine Kuschelparty. Dort geht es um körperliche Berührung – die ganz wichtig ist! Denn wir wissen ja inzwischen, dass durch körperliche Berührungen das Hormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Dieses Hormon bewirkt, dass wir uns entspannen und uns mit unserer Umwelt besser verbunden fühlen.

Ursula Podeswa ist seit über 25 Jahren Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst zu finden.