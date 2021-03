Die Venus ist ein Symbol für Erotik und Sinnlichkeit. Aber auch für das, was man braucht, um sich körperlich und seelisch wohl und ausgeglichen zu fühlen. Venus symbolisiert Kunst und Kreativität. Also symbolisiert sie letztendlich alle Bereiche des Lebens, die mit Schönheit, Ästhetik, Entspannung, sinnlichem Vergnügen und Lust zu tun haben.

Sie zeigt unser Geben und Nehmen von Liebe und Zuneigung.

Und sie zeigt, wie man Sympathie und Mitgefühl ausdrückt, wie man geliebt und anerkannt sein möchte. Sie ist das Symbol für Frieden und Harmonie, aber auch für Schmerz und Trauer. Sie ist die Göttin der Liebe, Schönheit, Anmut und Sinneslust. Ihre Hauptaufgabe ist Versöhnung der Gegensätze mit dem Ziel der Ausgewogenheit.

Der Venus-Typ ist lebensbejahend. Er drückt seine Denkweise durch Fühlen aus. Um des lieben Friedens Willen neigt Venus auch manchmal zu Schmeicheleien. Die Schattenseiten der Göttin liegen in der Oberflächlichkeit, Sinneslust und Eifersucht. Als Schutzpatronin der Justiz steht sie für Gerechtigkeit. Die schönen Künste liegen ihr besonders am Herzen.

Luxus und Großzügigkeit bis hin zu Verschwendung und Opferbereitschaft, Hingabe und große Sensibilität sind ihre Stärken. Der Symbolcharakter und der vereinende Gedanke der allumfassenden Liebe wurde in den vergangenen durch die kommerzielle Vermarktung zunehmend untergraben. Er ist fast erloschen.

Deshalb haben sich doch einige Zeitgenossen in diesem Jahr erinnert! Es kommt derzeit noch leise, aber doch hörbar, der Ruf nach Wiederbelebung immaterieller und individueller Werten auf! Diese Werte entspringen aus astrologischer Sicht nicht von ungefähr dem Zeichen Stier (materielle Werte) und dem 2. Haus (Selbstwert), sondern auch dem Planeten Venus, der Herrscherin von Stier (Sinnesfreude) und Waage (Liebe). Zunächst einmal ist Venus in jedem von uns die Triebfeder, die in Bezug zum DU nach Harmonie, Sinnesfreude, Erotik oder Hingabe verlangt.

Alle gefühlsmäßigen Bindungen unterliegen dem venusischen Einfluss

Jedes Wesen sehnt sich danach von Mitmenschlichkeit und bedingungsloser Liebe getragen zu sein. Anders betrachtet, steht diese Qualität für Genuss, Schönheit, Ästhetik, Kunst und Musik. Übertreiben wir es mit dem Gesuss und die Waage zeigt mehr Kilos an, als es uns lieb ist, stellt sich das schlechtes Gewissen ein. Die Unzufriedenheit mit dem Äußeren wird zur Qual. Dann kommt Panik auf. Jetzt helfen nur noch Fettabsaugungen, Silikonimplantate, Botox, Liftings und vieles mehr, um dem neuen Schönheitswahn entsprechen zu können!

Sein wir doch mal ehrlich, die Flucht in die Magersucht oder der Gang zum Schönheitschirurgen dienen doch letztendlich auch nur dazu, bewußt oder unbewußt, ein verkümmertes Selbstwertgefühl zu pflegen, statt darauf zu schauen was in unserem Leben wirklich reformbedürftig ist.

Venus bedeutet aber nicht nur Liebe, Schönheit und Genuss. Nein, sie fordert auch jeden auf, zunächst bei sich selbst zu beginnen, indem er sich mit folgenden Fragen beschäftigt: Achte ich auf mich selbst? Wie tue ich das? Wie gehe ich mit mir selbst um? Was bin ich mir wert?

Je mehr wir uns selbst annehmen und schätzen, desto mehr Liebe können wir geben. Und wer Liebe gibt, wird Liebe bekommen. So lautet das kosmische Gesetz! Je weniger wir uns schätzen, um so mehr entsteht in uns das Gefühl wir seien nicht gut genug, uns fehle etwas. Angst macht sich breit. Genau da haken kommerzielle Schlagworte ein, wie “Geiz ist….“!!!

Venus hingegen ist Fülle. Liebe macht reich- Liebe trägt. Liebe bedeutet Wachstum. Sie ist natürlich und erhält gesund. Liebe ist vollkommen! Alles was existiert ist erschaffen aus der allumfassenden Liebe!

In diesem Sinne wünschen ich Euch Genuss, Liebe und Frieden und viele Wachstumsmöglichkeiten!

In der nächsten Ausgabe schauen wir uns die einzelnen Qualitäten der Venus im Horoskop an.

Bis dahin

Euer Jürgen Georg Krause

Unser Kolumnist Jürgen Krause ist Gärtner, Heiler & Astrologe und I-Ging Berater.

Solltest Du allgemeine Fragen zur Astrologie oder auch spezielle Fragen zu Deinem persönlichen Horoskop haben, kannst Du hier mit ihm in Kontakt treten: Juergengeorgkrause@web.de

Willst Du mehr über Dich erfahren, besuche ihn auf www.praxisfürpersönlichkeitsentwicklung.de