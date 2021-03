Der Meister seines Fachs und Bestseller-Autor Gordon Smith hat erfahrungsgemäß den besten Draht ins Jenseits. Da liegt es auf der Hand, dass er nicht nur Menschen im Jenseits kontaktiert, sondern ebenso Tiere. In diesem Buch erzählt er uns Geschichten, die der Altmeister in den vielen Jahren als Medium erlebt hat und beantwortet auch generelle Fragen über Tiere. Im Grunde sind es ganz ähnliche Fragen wie die, die ihm über Menschen gestellt werden. Leben die Seelen der Tiere weiter? Können sie uns durch ein Medium Zeichen senden oder etwas tun, was uns ihre Gegenwart bestätigt, wie beispielsweise ihr früheres Lieblingsspielzeug bewegen oder wie ein Hauch an uns vorbeistreifen? Werden sie da sein, um uns bei unserem Übergang willkommen zu heißen? Die Antwort auf all diese Fragen ist ein eindeutiges »Ja.«.

So wie wir Menschen können auch Tiere nicht wirklich sterben.

Auch sie gehen in die geistige Welt ein. Für ihn als Medium ist die Verbindung zu einem Tier aufzunehmen, genau dasselbe, wie sich mit einer menschlichen Seele zu verbinden. Er spürt eine Gegenwart, eine Persönlichkeit, die sich ihm offenbart. Er sieht Bilder und fühlt eine reale, greifbare emotionale Verbundenheit. Diese spürt auch der Halter des Tieres über den Tod hinaus.

Er fühlt, ob eine menschliche Seele glücklich ist. Ebenso spürt er, ob Hunde oder Katzen ihren Seelenfrieden gefunden haben. Oder ob sie ihrem Menschen zeigen wollen, dass er sich nicht mehr um sie zu sorgen braucht. Die geistige Welt ist auf einer anderen Bewusstseinsebene, einer helleren Ebene, auf der ein Wesen weiter und klarer als auf der Erde sehen kann. Deswegen können Tiere auf dieser Ebene immer noch wissen, was in unserem Leben geschieht, und uns genauso zur Seite stehen, wie sie es in unserer Welt taten.

Tiere machen die Welt für uns Tierfreunde umso faszinierender und schöner. Gordon Smith ist davon überzeugt, das tiefere Bewusstsein unserer Haustiere ist etwas Magisches, mit dem wir uns noch vertrauter machen können und an unseren bewundernswerten Tieren und ihrem Zauber noch so vieles entdecken können.

Es sind vor allem die Tiere, die uns auffallen durch die Dinge, die sie tun.

Für den Autor ist der entscheidende Unterschied nicht die vermeintliche Intelligenz eines Tieres, sondern ihr hochentwickeltes Bewusstsein und Mitgefühl, das sie die Menschen spüren lassen.

Für ein geliebtes Haustier mit dem wir auf einer Wellenlänge liegen, entwickeln wir besonders starke Gefühle und intensive Verbundenheit. In den Berichten der Tierhalter in diesem Buch schreiben sie: „Er war kein normaler Hund, keine gewöhnliche Katze, kein normales Pferd – einem Tier wie diesem bin ich noch nie begegnet.“ Wenn man einem Tier so nahe ist, handelt es in jedem Fall sich um eine tiefe, magische Verbindung. Die Innigkeit dieser Verbindung geht über das Leben hinaus. Es handelt sich um tiefe Emotionen und lebenswichtige Allianzen. Über die Telepathie können wir auch nach ihrem Tod mit ihnen kommunizieren. Ein Medium kann Botschaften aus der geistigen Welt von den geliebten Haustieren empfangen.

Es ist überhaupt nicht verwunderlich, zu glauben, dass ein Mensch und ein Tier sich magisch anziehen

Sie spüren eine so starke Verbundenheit, dass sie wie Seelengefährten aufeinander reagieren. Wenn man an die vielen Menschen denkt, denen man im Leben begegnet, und daran, wie wenige von ihnen hervorstechen und wirklich gute Freunde fürs Leben werden, dann kann man erkennen, wie einzigartig und wertvoll so eine Verbindung ist. Die »Besitzer« die in diesem Buch zur Sprache kommen, haben diese Verbundenheit mit ihren außergewöhnlichen Tieren erlebt und daher gehören diese sicherlich zu ihrer Seelengruppe.

Sie beeinflussen das menschliche Sozialverhalten und auch zwischenmenschliche Beziehungen positiv. Ganz besonders tragen sie zu Gesundheit und Wohlbefinden ihrer Menschen bei, indem sie unendlich viel Liebe und Treue schenken. Sie machen uns demütig und dankbar für ihre grenzenlose Liebe und wir werden uns unserer Verantwortung ihnen gegenüber bewusst.

Wir alle sind Individuen und dürfen uns immer mehr bewusstwerden, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind, und das es um nichts weniger geht, als bedingungslose Liebe gegenüber allen Lebewesen zu fühlen. Dadurch wird die Welt zu einer besseren Heimat für Mensch und Tier.

Anna Ulrich

Der Autor

Gordon Smith, geb. 1962, gilt in Großbritannien als das derzeit fähigste und treffsicherste Medium. Er arbeitet seit über 30 Jahren medial, gibt öffentlich Demonstrationen seines Könnens, schreibt Bücher, organisiert Workshops und hat in seiner Arbeit schon viele Menschen in ihrer Entwicklung inspiriert. Smith beeindruckt durch seine Natürlichkeit und plädiert für eine offene Zusammenarbeit von Wissenschaft und Spiritualität.

Wenn Tiere lieben – Die erstaunliche Intuition unserer Tiergefährten

Produktform: Buch EUR 19.90 / EPUB EUR 17.99 / MobiPocket EUR 17.99

Auflage: 1. Auflage

Seiten: 240

Verlag: Reichel Verlag

Erschienen: 23.02.2021

Sprache: Deutsch

Autor: Smith, Gordon

ASIN: 3946959733

GTIN: 9783946959731

ISBN-10: 3-946959-73-3

ISBN-13: 978-3-946959-73-1

