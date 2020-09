Wann fühlst Du Dich erfolgreich? Ist es der SUV vor der Haustür? Zwei Urlaubsreisen im Jahr? Das Haus mit Pool und Sauna?

Heutzutage bekommen wir durch die Medien ganz klare Bilder davon, was Erfolg in den Augen der Öffentlichkeit ist. Diese Bilder transportieren auch gleichzeitig die Botschaft: Wer erfolgreich ist, und all diese Dinge hat, ist auch glücklich.

Das ist eine sehr fatale Botschaft, denn nicht jeder Seelenweg ist auf diese Art des Erfolges ausgerichtet. Und Menschen, deren Seele anderes für das Leben geplant hat, leiden – so lange ihnen nicht klar ist, was genau ihr Lebensplan ist – unter diesen Bildern. Unter Umständen kann es sehr lange dauern, bis sie mit sich selbst im Reinen sind und ihr Leben genau so akzeptieren, wie es bisher gelaufen ist.

Was nicht bedeutet, dass es falsch ist, sich Erfolg zu wünschen.

Es kann hilfreich sein, sich Ziele zu setzen und diese auch mit viel Einsatz erreichen zu wollen. Allerdings ist es wichtig, sich selbst darüber klar zu werden, was die eigenen Bilder des Erfolgs sind, unabhängig von Vorstellungen der Eltern oder der Umwelt.

Nicht umsonst erleben heute so viele Menschen Depressionen oder ein Burnout. Diese Zustände sind Hinweise unserer Seele, dass dieser von uns eingeschlagene Weg in die Sackgasse führt und dass es an der Zeit ist, einen anderen Weg zu wählen.

Oft ist es so, dass Menschen, die durch ein Burnout hindurchgegangen sind, anschließend auf einem anderen – ihrem eigenen – Weg sehr erfolgreich werden.

Wie geht es Dir mit dem Thema Erfolg? Hast Du Deinen höchstpersönlichen Weg zum Erfolg schon gefunden?

Ursula Podeswa ist seit über 20 Jahren Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst zu finden.

