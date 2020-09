Gerade zum Ende des Sommers tut eine Kartoffelsuppe sehr gut. Ich kenne kein Gemüse, dass so vielseitig verwendet werden kann wie die Kartoffel. So findet sie zum Beispiel Platz auf unseren Tellern. Als Ofen- oder Bratkartoffel, im Auflauf oder Salat, als Reibeplätzchen oder Kloß ist sie eine Delikatesse. Und genauso viel hat der schmackhafte Erdapfel zu bieten. Er ist reich an Vitamin C, B1 und B2 und bietet sehr viele Mineralstoffe.

Außerdem hat die Kartoffel wenig Kalorien. Das nachfolgende Rezept ist aus Omas Zeiten. Es braucht keine aufwändigen Zutaten und ist schnell zubereitet.

Zutaten für 4 Personen

800 g Kartoffeln

1 Bund Suppengrün

1 Zwiebel

2 Möhren

1 Liter Gemüsebrühe

1 Bund Petersilie

2 Lorbeerblätter

2 Nelken

1 Paket Hafersahne

2 EL Öl

4 Stück vegane Wurst

Majoran, Thymian, Salz und Pfeffer

Zubereitung

Gemüse waschen und putzen. Zwiebeln, Kartoffeln, Möhren und Suppengrün würfeln. Nun die Zwiebeln im Öl glasig dünsten. Gemüse dazugeben und ebenfalls kurz andünsten. Mit der Gemüsebrühe ablöschen. Lorbeerblätter und Nelken dazugeben und 30 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit können Sie die Wurst würfeln und die Petersilie hacken. Wenn die Kartoffeln gar sind, die Lorbeerblätter und Nelken entfernen und die Petersilie dazugeben. Jetzt nur noch mit den Gewürzen und Kräutern abschmecken und servieren. Jedem Teller etwas Wurst und Hafersahne zufügen und genießen.

Tipp: Die Kartoffelsuppe schmeckt aufgewärmt noch besser. Sie kann gut vorbereitet werden. Wer mag, kann die Suppe pürrieren oder auch schärfer würzen. Die Suppe schmeckt auch ohne Wurst. Oder Sie ersetzen die Wurst durch Räuchertofu. Hier ist wieder alles erlaubt.

Guten Appetit

Unsere Autorin Karin Knorr ist geprüfte Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie i.A.. Sie berichtet in ihrem Blog www.blog.knorr-fit.de über gesundes Essen und auch über’s gärtnern. Außerdem bietet sie Ernährungstrainings und psychologische Beratungen an.

Foto: Andreas Buck

