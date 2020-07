Hören Sie nie auf zu lernen und werden Sie ein Experte auf Ihrem Gebiet.

Folgen Sie Ihrer wahren Berufung.

Optimieren Sie ständig Ihr „Sosein“.

Die „universellen Lebensgesetze“ optimal nutzen.

Leben als „erwachtes Bewusstsein“.

Möglich ständig „online“ sein und sich von der „universellen Weisheit“ leiten lassen.

Seien Sie immer ehrlich.

Schaffen Sie sich ein umfassendes „Wohlstands-Bewusstsein“.

Werden Sie ein „Wohlhabender“.

Optimieren Sie Ihre Einstellung zu Geld und Wohlstand.

Erkennen und beseitigen Sie „Wohlstands-Hindernisse“.

Nehmen Sie den gewünschten Wohlstand geistig „in Besitz“.

Werden Sie wirklich „vermögend“.

Schaffen Sie in sich die „absolute Gewissheit des erfolgten Wohlstands“.

Schaffen Sie eine „innere Entsprechung“ für Ihren Wohlstand.

Halten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die natürliche Fülle gerichtet.

Erleben Sie sich immer wieder in der erfolgten Erfüllung.

Wählen Sie die „Handy-Nummer“ des erfolgten Wohlstands.

Bleiben Sie im „Wo is er denn-Bewusstsein“.

Leben Sie in ständiger gefühlter Dankbarkeit für Ihren erfolgten Wohlstand.

Machen Sie sich mit den Gesetzen des Reichtums vertraut.

Investieren Sie ständig in sich selbst.

Lernen Sie, nur noch richtige Entscheidungen zu „treffen“.

Schulden verhindern zuverlässig jeden Wohlstand.

Haben Sie täglich eine Wohlstand mehrende Idee.

Bieten Sie eine besondere, besser einmalige Leistung.

Entscheidend ist nicht, wieviel Sie verdienen, sondern wieviel Sie behalten.

Öffne Sie das „Tor des Himmels“.

Aktivieren Sie Ihre „Wahrheits-Ampel“.

Leben und handeln Sie bewusst aus dem „Master-Mind“.

Führen Sie mindestens ein Jahr lang ein „imaginäres Konto“.

Kommen Sie vom Wollen zum „Haben“.

Fühlen Sie sich wert, im Wohlstand zu leben.

Womit verursachen Sie derzeit Wohlstand?

Sind Sie wirklich sympathisch?

Werden Sie ganz bewusst ein „Wohlstands-Magnet“.

Nutzen Sie die „Kunst des Vorauserlebens“.

Verbinden Sie ein starkes, positives Gefühl mit Geld und Wohlstand.

Schaffen Sie Wohlstand mehrende Gewohnheiten.

Machen Sie sich Ihre eigene Konjunktur.

Lassen Sie alles los, was Ihren Wohlstand be- oder gar verhindert.

Sorgen Sie dafür, dass Sie am Start schon gewonnen haben.

Was verursachen Sie gerade mit Ihrem „Sosein“?

Lernen Sie, Ihre Überzeugungen, Geld betreffend, zu optimieren.

Machen Sie Ihren Wohlstand durch die richtigen Ursachen „unvermeidlich“.

Geld muss man nicht verdienen, wohl aber verursachen.

Millionär ist kein Betrag, sondern ein bestimmtes Bewusstsein.

Unser Kolumnist Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte. Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von Videos, Audiotapes und CDs. Seit einigen Jahren lebt Kurt Tepperwein auf Teneriffa.

Hier gibt es weitere Informationen über ihn und seine Arbeit: kurt-tepperwein.zentrum-leben.de

Einige der benutzen Begrifflichkeiten werden hier erklärt: https://taomagazin.de/category/kolumnen/kurt-tepperwein/