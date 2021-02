Wenn alles doof ist, hilft nur noch Schokolade?

Schluss mit Heißhunger auf Schokolade und Frustessen!

Dass man mehr isst, als man eigentlich braucht, passiert jedem mal. Wenn es allerdings häufiger vorkommt, sollte man die Gründe erforschen. Diese stehen häufig in Zusammenhang mit Gefühlen wie Einsamkeit, Langeweile, Belohnung oder mangelndem Selbstbewußtsein.

Dies ist kein Buch über Diäten und andere restriktive Maßnahmen. Es ist ein Buch, das der Leserin auf verständnisvolle Weise einen Ausweg aus ihrem Dilemma zeigt. Das funktioniert über das liebevolle Annehmen der eigenen Person, nützliches Wissen um Zusammenhänge von Körper, Psyche und Ernährung sowie über Tipps zur Selbstwahrnehmung und daraus resultierenden Änderungen des (Ess)Verhaltens.

Neue Erkenntnisse über das eigene Essverhalten

Beim Lesen dieses Buches erhält man etliche neue Erkenntnisse. Diese helfen, das eigene Essverhalten anders zu reflektieren. Dadurch begibt man sich auf einen neuen Weg, mit Frust und anderen Gefühlen umzugehen.

Am Ende eines jeden Kapitels findet man jeweils eine kurze, kompakte Zusammenfassung. Das ist ideal, um auch einfach mal zwischendurch einen Blick ins Buch zu werfen. Dadurch erinnert man sich daran, was man eigentlich schon gelesen bzw. gelernt hat.

Leseprobe aus dem Kapitel „Die Hassliebe zum Essen“

Vielleicht sind Sie aber auch der Typ, der ganz normal mit den Kindern und dem Partner isst, doch wenn der Abend voranschreitet und sich Ruhe einstellt, verspüren Sie Gelüste, Sie können an nichts anderes denken, das Verlangen wird stärker und stärker – nach Schokolade oder Chips zum Beispiel. Sie wissen, dass das für Ihr Gewicht oder Ihre Gesundheit nicht gut ist, aber trotzdem ist das Verlangen da …

Kommen Ihnen diese Beispiele bekannt vor? Erkennen Sie sich darin wieder? Dann sollten Sie wissen, dass es nicht nur Ihnen so geht, auch andere haben diese Hassliebe zum Essen, die ihre Gedanken vereinnahmt und ihre Lebensqualität erheblich belastet. Es ist wahrlich nicht leicht, eine gesunde Einstellung zu Lebensmitteln zu haben, wenn diese häufig als gut oder schlecht dargestellt werden, wenn Diäten beliebter denn je sind und Schlanksein so hoch im Kurs steht wie in unserer Gesellschaft! Und doch reicht es häufig, einige Regeln zu beachten, um seine Einstellung zur Ernährung zu verbessern und wieder ganz unbeschwert und ohne Schuldgefühle essen zu können!

Reicht das Problem tiefer und eine Essstörung wird diagnostiziert, dann ist der Weg ein längerer, und man sollte sich einen Experten oder eine Selbsthilfegruppe suchen. Auf dieses Thema kommen wir später noch zurück.

Über die Autorinnen

Dr. Isabelle Huot, geb. 1970, ist promovierte Ökotrophologin (Ernährungswissenschaftlerin) und Journalistin. Sie koordinierte und begleitete internationale Forschungsprojekte zur Ernährungsepidemiologie. Außerdem veröffentlichte sie zahlreiche Ernährungsratgeber sowie populärwissenschaftliche Beiträge für verschiedene Medien sowie Radio- und TV-Programme. 2009 entwickelte sie das Diätprogramm KILO SOLUTION. Dieses wird in mehreren Kliniken in der Provinz Quebec (Kanada) angeboten. Sie entwickelte auch eine eigene Produktlinie mit Fertiggerichten zur Gewichtsreduktion. Dr. Catherine Senécal, geb. 1984, ist promovierte Psychologin und Gründerin der CHANGE-Kliniken für kognitive Verhaltenspsychologie in Montréal (Kanada). Sie hat für verschiedene öffentliche und private Krankenhäuser gearbeitet. Seit mehr als 10 Jahren engagiert sich seit ehrenamtlich für die Organisation ANEB (Anorexie et boulimie Québec). Dies ist eine Beratungsstelle für Menschen mit Magersucht oder Bulimie. Eines ihrer Spezialgebiete ist die Behandlung von Essstörungen aller Art. Wenn alles doof ist, hilft nur noch Schokolade?

Schluss mit Heißhunger und Frustessen!

Dr. Isabelle Huot & Dr. Catherine Senécal

Übersetzung: Susanne Engelhardt Herausgeber: Mankau Verlag; 1. Edition (28. September 2020)

Taschenbuch: 223 Seiten / 14,95 €

ISBN-10: 3863745663

ISBN-13: 978-3863745660 Hier geht’s direkt zum Buch: https://www.mankau-verlag.de/buecher/alle-buecher/heisshunger-frustessen-emotion