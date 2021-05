Ich freue mich sehr, dass ich Moritz Boerner dazu gewinnen konnte, im Rahmen von „Feelgood-Festival goes Zoom“ einen vierwöchigen Workshop zu „The Work“ zu starten.

The Work gibt uns die Kraft und die Fähigkeit, zu ändern, was wir ändern können, die Gelassenheit, zu akzeptieren, was nicht zu ändern ist, und vor allem die Weisheit, zwischen beidem zu unterscheiden.

The Work zeigt den Weg der Wahrheit des Seienden und führt ins Hier und Jetzt.

The Work hilft uns, das Leiden zu beenden.

The Work führt uns zu uns selbst und zur Ruhe im Sein.

The Work ist keine Philosophie, sondern eine Technologie der Selbsterkenntnis.

Anhand eigener Beispiele oder durch Zuhören erlernen die Teilnehmer die einfache Technik der vier Fragen von The Work. Glaubenssätze aus allen Lebensbereichen werden bearbeitet und führen zu neuen Erkenntnissen, die das weitere Leben positiv beeinflussen.

Jeder Teilnehmende soll am Ende über ein Werkzeug verfügen, das er oder sie nach Bedarf einsetzen kann, um sich selbst oder Anderen bei kleinen und großen Problemen aller Art zu helfen.

Moritz Boerner, Jahrgang 1945, ist Filmemacher, Journalist, Buchautor, Therapeut, Künstler und Programmierer. Byron Katie lernte er auf einem Workshop in München kennen und begleitete sie fortan viele Monate bei ihrer Arbeit. Zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen gehören: „Weisheit aus dem Unbewussten“, „Die Chance Aids“, „Hypnose und Suggestion“ sowie „Das Tao der Trance“. Filme: „Abenteuer meiner Seele“, „Catch Your Dreams…“ u.v.a.

Weitere Infos über Moritz Boerner: https://www.moritzboerner.de

Der Workshop beginnt am 24. Mai um 19.00 Uhr. Weitere Termine sind: 7., 14. und 21. Juni.

Hier geht’s zur Anmeldung: https://feelgood-festival.de/workshop-zu-the-work-mit-moritz-boerner/