Wenn du deine Herzenswünsche erkennen und manifestieren möchtest, deine Handlungen jedoch diese Wünsche permanent untergraben, sind wahrscheinlich stille Saboteure in dir am Werk, die dich davon abhalten, deine Ziele zu erreichen.

Es ist, als wenn du mit einem Fuß auf dem Gas und dem anderen auf der Bremse stehst. Du versuchst weiterzukommen, doch stattdessen bleibst du stecken, unfähig, dein volles Potential an Glück und Zufriedenheit zu erreichen und zu leben.

Sobald dein Wertesystem mit deinen Handlungen übereinstimmt, geschieht wahre Manifestation.

Entscheide dich, ein aktiver Mitwirkender für die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu sein. Glück ist dein Geburtsrecht – darum bist du absolut in der Lage zu definieren, was dich glücklich macht. Sei bereit, die Fülle in deinem täglichen Leben mit zu manifestieren. Habe dabei Freude, spiele, bleibe unschuldig und offen gegenüber allen Erfahrungen des Lebens. Feiere, sei dankbar für jede Erfahrung, die dich inspiriert und weiter bringt – und selbst der ganzen Menschheit dient.

In diesem Mini-Workshop unterstützt dich Bettina Hallifax dabei eine Menge dieser Saboteure aufzudecken. Mithilfe kraftvoller Prozessarbeit, beginnst du sie zu löschen und dich buchstäblich von Lügen, Begrenzungen und limitierenden Überzeugungen zu befreien.

Was dich erwartet ist dein freies SELBST.

Mehr über Bettina Hallifax

www.BettinaHallifax.de

Wann? 10. Mai 2021, 19.30 – ca. 21.30 Uhr

Wo? Zuhause an Deinem Computer.

Hier geht’s zur Anmeldung: https://feelgood-festival.de/herzenswuensche-erkennen-und-manifestieren-mit-bettina-hallifax/

Hier geht es zu einem weiteren Miniworkshop mit Bettina Hallifax: https://taomagazin.de/zurueck-in-deine-mitte-mini-workshop-mit-bettina-hallifax/