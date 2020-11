Ahnentango – Eintauchen in die Urkraft der Ahnen

Die Welt der Ahnen – ein Spiegel unseres Wesens. In vielen Kulturen auf der ganzen Welt spielt die Ehrung der Ahnen eine große Rolle. Halloween, Samhain oder Allerseelen sind auch in unserem Leben ein Beweis dafür. In anderen Ländern werden die Ahnen noch viel stärker ins Leben integriert. So werden in einigen Gegenden Afrikas die Knochen der Vorfahren unter der Türschwelle beerdigt.

In christlichen Kulturen ist der persönliche Ahnenkult heute nicht mehr so ausgeprägt. Im Mittelalter war der Reliquienkult, also die Anbetung der Knochen von verstorbenen Heiligen, sehr wichtig. In unseren Breiten bezog sich der Ahnenkult auf die Beerdigung in „geweihter“ Erde, also auf dem Kirchhof. Und er wurde vor allem auf den November verkürzt, in dem man der Toten gedachte.

Aussöhnen mit der Vergangenheit

Erst in den letzten 50 Jahren entwickelte sich in der westlichen Welt wieder eine Methode, die den Blick auf unsere Vorfahren richtete: Familienaufstellungen. Dadurch wurde vielen Menschen bewusst, wie wichtig es ist, sich mit den Eltern und Großeltern auszusöhnen. Gerade in Deutschland gab es ja in der 68er Generation einen großen Zorn auf die Vorfahren, die das Naziregime unterstützt haben. Aber dadurch trat die Beschäftigung mit unserer persönlichen Vergangenheit auch verstärkt ins Bewusstsein.

Eintauchen in die Urkraft der Ahnen

Die Autorin Silke Wagner hat als Weiterentwicklung der Familienaufstellungen viele Seminare in „medialer Ahnenaufstellung“ durchgeführt. Diese Erfahrungen hat sie in ihrem Buch „Ahnentango“ aufgeschrieben.

Das Buch enthält nicht nur ihre Erfahrungen sondern auch viele leicht nachvollziehbare Übungen, die dem Leser helfen, sich mit seinen eigenen Ahnen auszusöhnen und um damit das gesamte Potenzial der Familienkraft zu leben.

Sie beschreibt unsere Verbundenheit, vor allem mit den letzten sieben Generationen unserer Ahnenreihe. Und wie sich menschliche Dramen, Verwicklungen, Krankheiten mindestens einmal in der Ahnenreihe in den sieben Generationen wiederholen.

Wenn wir in der Ahnenreihe bis in die 7. Generation etwas auflösen, geht ein Ruck durch die ganze Ahnenreihe. Besonders wenn man emotionale Dinge löst, fühlen sich umgehend alle leichter.

Einige Leserstimmen:

Ja ein tolles Buch. Das Wissen über unsere Vorfahren sollte uns schon früh in unserem Leben begleiten. Sinn des Buches ist es auch zu verstehen, welche Rolle man heute spielt und schon früher gespielt hat. Ich kann es von Herzen weiter empfehlen. Ich kann das Buch nur weiterempfehlen … es hat mir in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet

und ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen die Chance auf dieses Erlebnis haben! Hoffentlich werden es viele Menschen lesen. Dieses Buch wird jeden einzelnen in seiner persönlichen Entwicklung weiterbringen.

Nicht zufällig ist dieses Buch unter den Top 10 der im Smaragd-Verlag herausgegebenen Bücher!

Ahnentango – Eintauchen in die Urkraft der Ahnen

Silke Wagner

248 Seiten / 19,95 €

ISBN-13 : 978-3955311872

Herausgeber : Smaragd Verlag

Herausgeber : Smaragd Verlag

