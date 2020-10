Erleben Sie nach dem Ende des bundesweiten Lockdowns im Advent ein stimmungsvolles Kulturwochende in Magdeburg, der 1.200-jährigen Ottostadt an der Elbe. Lernen Sie Magdeburg auf einem Stadtrundgang näher kennen. Lassen Sie sich durch den Dom, die weihnachtliche Lichterwelt, die grüne Zitadelle und das Ottonianum führen. Besuchen Sie Weihnachts- und Adventsmärkte. Genießen Sie im Gesellschaftshaus ein adventliches Kammerkonzert. Speisen Sie in ausgewählten Restaurants.

Und natürlich bleibt auch noch genügend Zeit für eigene Erkundungen!

Freitag, 4. Dezember 2020

Die Reise beginnt mit einer individuellen Anreise. Check-in im Hotel Ibis Styles Magdeburg***, Julius-Bremer-Str. 15, 39104 Magdeburg

Um 14.30 begrüßt Sie der Reiseleiter Dr. Ralf Krause in der Hotel-Lobby. Er begleitet Sie bei einem Spaziergang zum Domeingang an der Domplatzseite.

Um 15:00 Uhr beginnt die Führung mit Christine Dorozynski durch den Dom zu Magdeburg St. Mauritius und Katharina.

Kaiser Otto der Große veranlasste bereits 955 den Bau einer prachtvollen Kathedrale in seiner Lieblingspfalz Magdeburg. Heute können seine Grablege und die seiner Gemahlin Editha hier besichtigt werden.

Um 16:30 Uhr: Begleitet Christine Dorozynski Sie durch die Lichterwelt Magdeburgs.

60 lebensgroße Skulpturen aus 1,2 Millionen LED-Lichtern zeigen die 1.200-jährige Geschichte der Ottostadt. Sie laden zu wunderschönen Weihnachtserinnerungen ein.

Anschließend besteht die Möglichkeit, den Magdeburger Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Alle Jahre wieder verzaubert der Magdeburger Weihnachtsmarkt seine Besucher. Er lässt den historischen Alten Markt im Lichterglanz erstrahlen. Viele Stände, Buden und Karussels laden zum Bummeln, Schauen, Genießen und Verweilen ein.

Gegen 19:00 Uhr können Sie zum Willkommens-Abendessen im Ratskeller (Alter Markt 6) stilvoll in einem einzigartigen historischen Ambiente tafeln.

Samstag, 5. Dezember 2020

Nach dem Frühstück im Hotel beginnt um 10:00 Uhr der Stadtrundgang mit Christine Dorozynski

Während dieses Rundgangs durch 1.200 Jahre Magdeburger Stadtgeschichte entdecken Sie die Besucher-Highlights aus Markt- und Domviertel.

Um 12:00 Uhr: führt Christine Dorozynski Sie in die Grüne Zitadelle von Magdeburg.

Mit ihrer bunten Fassade, den Bäumen und großen, goldenen Kugeln auf ihren Dächern zieht die Grüne Zitadelle alle Blicke auf sich. Das letzte Bauwerk des berühmten Künstlers Friedensreich Hundertwasser muss man gesehen haben.

Entdecken Sie anschließend Magdeburg auf eigene Faust.

Um 16:00 Uhr trifft sich die Gruppe zu einem Besuch des Ravelin (Maybachstr. 8)

Erkunden Sie selbständig die kaiserlichen Festungsanlagen der Maybachstraße und das Ravelin II. Es gibt dort u.a. die Daueraustellung zur Festungsgeschichte Magdeburgs mit der Nachbildung einer Notwohnung und die Sonderausstellung zu Marschall Józef Pilsudski.

Dann geht es zum Advent im Ravelin: Neben Marktständen mit Handwerk, Kunst und regionalen Köstlichkeiten gibt es ein anspruchsvolles Kulturprogramm, bevor um 19.00 Uhr das Abendessen im Restaurant Domkönig eingenommen wird (Danzstr. 13).

Sonntag, 6. Dezember 2020

Nach dem Frühstück im Hotel fahren Sie um 10:00 Uhr mit der Straßenbahn zum Gesellschaftshaus (Schönebecker Str. 126).

Dort findet im Gartensaal um 11:00 Uhr die 573. Sonntagsmusik zu Advent und Weihnachten statt.

Es werden geistliche Kantaten und Instrumentalmusik von Georg Philipp Telemann und Jean-Marie Leclair vorgetragen.

Die Künstler sind:

Franziska Bobe | Gesang

Musica Alta Ripa:

Danya Segal | Blockflöte

Anne Röhrig | Violine

Ursula Bundies | Violine

Andreas Vetter | Violoncello

Bernward Lohr | Cembalo, Orgel

Anschließend geht es mit der Straßenbahn zurück in die Altstadt. Dort gibt es Zeit zum Bummeln und zur freien Verfügung. Um 14:45 Uhr treffen sich die Teilnehmer im Foyer des Dommuseums Ottonianum, denn um 15:00 Uhr führt Christine Dorozynski durch das Dommuseum.

Erfahren Sie Spannendes über die Glanzzeiten der Ottonendynastie, das mittelalterliche Erzbistum Magdeburg und über die spektakulären Ausgrabungen im und um den Magdeburger Dom.

Vor dem Abschiedsessen im Restaurant Wenzel Prager Bierstuben (Leiterstr. 3) um 19:00 Uhr ist noch einmal Zeit für einen Bummel durch die Altstadt.

Am Montag, 7. Dezember 2020 nach dem Frühstück im Hotel und Check-out verabschiedet sich der Reiseleiter Dr. Ralf Krause. Auch dann ist noch Zeit zur freien Verfügung, bevor Sie individuell nach Hause fahren.

Bitte melden Sie sich bis zum 15. November an!

Hier finden Sie weitere Informationen: https://www.applausissimo.de/v/adventsreise-kulturreise-musikreise-staedtereise-magdeburg/

Foto: © www.AndreasLander.de