Mit Chili würzt man nicht nur verschiedene Gerichte. Man kann auch Chili mit Apfel und Ingwer süß-sauer einlegen und wie ein Chutney zubereiten.

Zutaten:

1 l frische Chilischoten (mit einem Gefäß abmessen)

2 Äpfel,

1 Stück Ingwer,

600 ml Essig,

400 ml Wasser,

1 Zimtstange,

3 Lorbeerblatt,

Nelken,

2 Tl Salz,

100 g Zucker

Zubereitung

Zum Einlegen wasche ich die Chilis zuerst gut und schneide die Kappe mit dem Stiel ab. Dabei achte ich darauf, dass sie oben etwas offen sind, sodass später beim Einlegen die Marinade auch in das Innere der Frucht gelangt und keine Lufträume entstehen. Die Kerne muss man nicht unbedingt entfernen. Hier sitzt die eigentliche Schärfe der Frucht.

Die Äpfel werden gut gewaschen und in Spalten oder Würfel geschnitten, je nach Geschmack. Dabei entferne ich das Kerngehäuse, lasse die Schale aber dabei. Den Ingwer schäle ich und schneide ihn in kleine Stücke. Dann wird er zusammen mit den übrigen Zutaten zu einer Marinade vermischt und aufgekocht. Anschließend werden die Chilis in die kochende Marinade gegeben und ca. 5 bis 10 Minuten (je nach Größe der Früchte) weichgekocht.

Die Äpfel werden erst etwas später hinzugegeben, da sie sonst zerkochen würden. Je nach Größe der Stücke benötigen sie nur 3 bis 4 Minuten. Zum Schluss werden die Chilis und Äpfel in vorbereitete Einmachgläser noch heiß abgefüllt, wobei darauf geachtet wird, dass die Früchte gut mit Marinade bedeckt sind. Am besten man lässt die Gläser noch ca. 2 Wochen ziehen bevor man sie genießt. Wer möchte, kann die Gläser natürlich auch noch zusätzlich einkochen. Verschlossen sind sie mindestens bis zu einem Jahr haltbar. Ich wünsche gutes Gelingen!

Vielen Dank an Alexandra Wagner für den sehr informativen Artikel und das wundervolle Foto: https://www.andi-und-alex.at

