#askBrandonBays: Liebe Brandon, ich kann an meiner Anbindung nicht festhalten. Ich werde oft aus meiner Mitte geworfen, hast du einen Tipp?

„Das heißt, du bist und wirst immer wieder getriggert. Du befindest dich in einer konditionierten Reaktion.

Um hier rauszukommen, braucht es eine tiefe Intention und Entscheidung, frei zu werden von der alten konditionierten Reaktion. Es braucht hier einen tiefen Wunsch für Freiheit oder Befreiung, der stärker ist als unser Ego und die Reaktionen, in die unser Ego sich eingenistet hat und die für uns lange bequem waren.

Die Sache ist, dass niemand dies für dich tun kann, sondern es braucht zuallererst deinen Entschluss, nicht länger die aufregenden Spiele des Egos zu spielen, z.B. die Beschuldigungen anderer für die eigene Situation oder Reaktion, den Einstieg ins Drama, dem Folgen der Angst oder der Wut.

Und aus Erfahrung braucht es dann oftmals ein Entwurzeln und Ausleeren der alten konditionierten Reaktionen – und der Emotionen, die sich dahinter verstecken oder die man eben durch die „Ego-Reaktionen“ vermeidet zu fühlen.

Vor einer Reaktion gibt es meistens einen Entscheidungsmoment – so kurz oder klein er auch sein mag. Aber er ist da.

Und dort tauchen dann Gedanken auf. Du hast die Wahl – werde ich diesen Gedanken folgen und dementsprechend reagieren – oder lasse ich diese Gedanken kommen und gehen, reagiere nicht – atme ein paar Mal tief durch – und habe den Mut, herauszufinden, was dann wirklich geschieht – und eher zu agieren als zu reagieren. Also sich nicht einzusteigen in die verführerischen „Ego-Spiele“.

Je mehr wir die alten konditionierten Reaktionen entwurzeln und ausklären, desto bewusster können wir diese Entscheidungsmomente wahrnehmen und desto leichter fällt es uns, nicht mehr in alte Verhaltensweisen zurückzufallen, sondern neue Wege hin zu unserer Mitte zu wählen.

Es braucht also Mut, innere Arbeit und Dranbleiben! Von Herzen, deine Brandon“

