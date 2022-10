Fünf Minuten „Bettgeflüster“ am Abend für ein Traumleben am Tag!

Ein traumhaftes Leben durch fünf Minuten Selbstgespräch vor dem Einschlafen? „Bettgeflüster für die Seele“ ist deine magische kleine Auszeit, um dich von der Hektik des Tages befreien, Herz und Verstand wieder in Einklang zu bringen und dir zu kuscheligem, gesundem, erholsamem Schlaf und wohligen Träumen zu verhelfen. Wertvolle Impulse und Affirmationen unterstützen dich dabei. Denn wenn du gut schläfst und träumst, erwachst du nicht nur frisch gestärkt und bist bereit für einen neuen Tag, sondern nimmst den Zauber der Nacht mit in das Leben, von dem du immer geträumt hast!

Die Autorin des internationalen Bestsellers „Coffee Self-Talk“ hat ein weiteres Buch verfasst, das dein Leben verändern kann: Nutze die entscheidenden Minuten vor dem Einschlafen, um deine innigsten Träume zu erspüren und sie wahr werden zu lassen! Von besonderen Zielen und Wünschen über Selbstwertgefühl, Vertrauen, Schönheit und Lebensfreude bis hin zum Umgang mit Ängsten und Sorgen bietet „Bettgeflüster für die Seele“ alles, was du brauchst, um die Magie des Lebens in deinem Alltag umzusetzen. Beginne schon heute Abend damit,

… ein besseres und glücklicheres Leben zu führen,

… großartige Menschen, Dinge und Erfahrungen anzuziehen,

… mehr Freude, Gelassenheit und Entspannung zu finden.

Erschaffe dir das Leben, von dem du immer geträumt hast, wie im Schlaf!

Die Autorin:

Kristen Helmstetter ist eine US-amerikanische Bestsellerautorin von erfolgreichen Ernährungs- und Lifestyle-Büchern, außerdem schreibt sie Liebesromane unter ihrem Pseudonym Brisa Starr. Im Jahr 2018 gab sie alles auf, um mit ihrem Mann und ihrer Tochter um die Welt zu reisen. Heute lebt sie in Arizona (USA) sowie in einem mittelalterlichen Bergdorf in Umbrien (Italien). In ihrem beliebten Blog www.KristenHelmstetter.com schreibt sie über ihre Reisen, Kulinarisches und ihre ganz persönliche Formel, um ein wahrhaft „magisches“ Leben zu gestalten.