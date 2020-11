Das Wort Mandala stammt aus dem Sanskrit. Es bedeutet so viel wie magischer Kreis, Rad, Zentrum, Wesentliches, Heilige/r.

Mandalas werden in verschiedenen Ausführungen in Religionen, wie dem Hinduismus und dem Buddhismus, als Kultdarstellungen mit magischer Bedeutung für die Meditation verwendet. Aber auch in anderen Kontexten, wie im astrologischen und auch im Genesungs- und Heilungsbereich sind sie wichtige Hilfsmittel.

Ein Mandala dient u.a. als visuelles Hilfsmittel. Durch die Darstellung von Göttern, Mantren, Gebäuden oder Symbolen können komplexe innere harmonische Zusammenhänge verinnerlicht und erfahren werden.

Das hier gezeigte Mandala ist das Mantra der grünen Tara aus dem tibetischen Buddhismus. Das Mantra lautet: Om Tare Tuttare Ture soha. Tara wird als spontan befreiende Aktivität und Schutzgottheit verwendet. Keine Gottheit im buddhistischen Pantheon ist beliebter als Tara. Sie ist besonders bekannt für ihre Fähigkeit, schwierigste Situationen zu befrieden. Außerdem bietet sie Schutz vor Gefahren und verschiedenen Ängsten. Jede/r die / der sich an sie wendet, erlangt glücksverheißende Umstände.

Das Malen von Mantren ist an sich schon sehr segensreich und zentrierend und die Mandalas selbst sind von ihrer Bedeutung sehr tiefgründig. In Asien (Tibet) war es üblich, solche Mandalas in Auftrag zu geben (insbesondere bei besonderen Anlässen, Hochzeit, Krankheit o.ä.). Sie dienen auch als Meditationshilfe bei bestimmten meditativen Praktiken.

Im Eingangsbereich oder gar direkt über dem Eingang kann es als Schutzsymbol dienen.

Viele Symboliken erfreuen sich neuer / alter Beliebtheit. Mandalas sind eine wundervolle, kraftvolle Technik, Weisheit auf natürliche Art und Weise zu übermitteln.

Übrigens ist ein solches Mandala ein Unikat. Und sicher auch ein schönes Weihnachtsgeschenk!

Die Künstlerin

Choenyi Wangmo wurde am 10.8.1969 als Martina Warnke, in Koblenz (D) geboren. Es zog sie schon vor über 30 Jahren zum tibetischen Buddhismus. Viele Reisen nach Asien folgten. Diese prägten entscheidend ihren weiteren Weg.

Die Künstlerin ist begeistert von den traditionelle Darstellungen aus verschiedenen Kulturen und spirituellen Hintergründen. Und sie liebt es, neue Formen der Überlieferungen in einer westlichen Art und Weise zu erschaffen.

Mehr Informationen über die tiefere Bedeutung von bestimmten Mandalas, über die Künstlerin und ihre Werke finden Sie unter: www.westmandala.de