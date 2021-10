In einigen Tagen ist Halloween / Samhain, oder wie es in christlichen Ländern heißt “Allerseelen”. Zu dieser Zeit denken wir traditionell an die Verstorbenen. Damit rücken auch auch unsere Ahnen stärker ins Bewusstsein.

In unserem Land sind wir nicht so sehr mit unseren Ahnen verbunden, wie in anderen Kulturen. Es gibt z.B. Dörfer in Afrika, da werden die Knochen der Ahnen unter der Türschwelle des Familienhauses vergraben, um sie zu ehren.

In manchen indigenen Völkern sind die Familien in Clans aufgeteilt, wie z.B. den Lehrerclan, den Heilerclan, den Priesterclan. In diesen Zusammenhängen werden die entsprechenden Fähigkeiten von den Alten an die Jungen weitergegeben.

Und auch für uns sind die Ahnen wichtig

Denn sie sind die Wurzeln, aus den wir erwachsen sind und manchmal können wir sogar feststellen, dass bestimmte Talente oder Fähigkeiten durch unsere Ahnen an uns weitergegeben wurden. Das können Fähigkeiten sein wie das Vorauswissen von Ereignissen oder die Fähigkeit zu heilen, die in manchen Familien von Generation zu Generation weitergegeben werden.

Und auch, wenn Du nicht weißt, was es spezifisches in Deiner Familie war, was durch die Jahrtausende getragen wurde, jetzt ist die Zeit, in der Du es herausfinden kannst.

Womit haben sich Deine Großeltern besonders gern beschäftigt? War es vielleicht die Musik oder die Poesie? Vielleicht waren es auch eher praktische Sachen wie das Schnitzen, die Gartenarbeit oder das Kuchen backen.

Vielleicht forschst Du einmal danach und befragst Mitglieder Deiner Familie.

Eine andere Möglichkeit, herauszubekommen, was Deine Ahnen Dir an besonderen Fähigkeiten mitgeben wollten, ist eine Trancereise in die Vergangenheit, um sie direkt zu befragen.

In einer solchen Reise kannst Du Dir auch ihren Segen holen, falls Du das Gefühl hast, Du hast ihn noch nicht von ihnen bekommen, weil sie schon vor Deiner Geburt gestorben sind.

Und auch durch eine Familienaufstellung kannst Du die Verbindung zu Deinen Ahnen vertiefen. Das kann besonders dann heilsam sein, wenn aus irgendwelchen Gründen die Ahnen abgelehnt wurden oder in der Familie gar nicht über sie gesprochen wurde.

Ursula Podeswa ist seit über 25 Jahren Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im “Contact-Healing” gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst zu finden.