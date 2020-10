Erlebe das NEUE „The Journey Intensiv“, das einzige, zweitägige Online RETREAT mit BRANDON BAYS und als CoPresenter Bettina Hallifax in 2020.

Online vom WE 14. – 15.11.2020, mit Live Satsang am Di 17.11.2020

➡Klick gleich hier für weitere Infos…

https://events.thejourney.com/das-journey-intensiv-online/

https://www.facebook.com/events/208368953824493/

Zufriedenheit und Wohlbefinden, Heilung von Stress und Nervosität, Gesundheit, gesunde Beziehungen und vieles mehr…

In nur zwei Tagen kannst auch du dein Leben transformieren und dich befreien!

Das zweitägige Journey Intensiv Online Seminar mit Brandon Bays ist sorgsam so aufgebaut, dass du dein volles inneres Potenzial aufdecken kannst und herausfindest, wie du die außergewöhnlichen Selbstheilungskräfte deines Körpers nutzen kannst.

Während dieser zwei Tage kannst du tiefe, emotionale Blockaden, schwächende Glaubensmuster, einschränkende Schwüre und andere ungesunde Konditionierungen lösen. Du lernst, wie dich vergangene, seelische Verletzungen, negative ‚Zellerinnerungen‘ geprägt haben und auch, wie dein Körper die Vergangenheit ganz natürlich loslassen und so vollständig heilen kann.

Dank der transformierenden Prozessarbeit der Journey Methode verlässt du das Seminar mit großer innerer Ruhe, Freude, Erfüllung und dem Gefühl, ganz zu sein und ab sofort aus deinem inneren Potenzial der Liebe heraus zu leben, statt aus Angst.

Ein persönlicher Prozess, der so einzigartig ist, wie du es bist

Das „Journey Intensiv“ mit Brandon Bays ist in allen Bereichen des Lebens effektiv gewesen, da es einen direkten Zugang zu den unbewussten Programmen schafft, die dein Leben bisher bestimmt haben. Diese direkte Methode bietet dir die Möglichkeit, das ‚Betriebssystem‘ deines Lebens neu zu schreiben. Und in all deinen Entdeckungen hältst du den Schlüssel in der Hand!

Während des Seminars wirst du durch eine Reihe von einzigartigen Prozessen, Selbsterforschungen und Selbstbeobachtungen geführt und tauschst die Journey Prozesse, die von Brandon entwickelt wurden, mit einem anderen Teilnehmer aus. Sie erlauben dir, den Schlüssel zu finden und alte, schwächende Muster oder Angewohnheiten zu entwurzeln und Platz für ein natürliches, positives Bewusstsein zu schaffen.

Aus unserer zwanzigjährigen Erfahrung im Bereich der Transformation und der Arbeit mit hunderttausend Teilnehmern behaupten wir: keine andere Methode ist schneller oder effektiver!

Innerhalb von nur zwei Tagen absoluter Ehrlichkeit, Tränen und Lachen, lässt du deine alten Verhaltensweisen für immer zurück.

Du erreichst die Freiheit, das Leben -DEIN Leben- in vollen Zügen zu leben. Es zu genießen. Deine Handlungen aus Bewusstheit heraus zu wählen. Du hast das Wissen, wie man mit neuen Herausforderungen aus Liebe und Mitgefühl heraus umgeht, frei von Angst, Zweifel und deinen alten, einschränkenden Mustern.

In nur zwei Tagen wirst Du beginnen, dein Leben ein für alle Mal in all diesen Bereichen zu transformieren.

Für weitere Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung.

~Deine Bettina Hallifax (TheJourneyD) & Sabine Hoffmann (Orga)

Mehr ℹ️ unter:

+49(0)30-48 49 16 38

info@BrandonBays.de

➡Abonniere unseren NEWSLETTER und

besuche auch unsere Kanäle in den Sozialen Medien für Inspiration und Updates:

www.BrandonBays.de

🎥 Brandon Bays im Video mit einer persönlichen Einladung:

https://youtu.be/4ODUWzcnyuE

👉 Übersetzung: Der Workshop wird aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.

Veranstaltungsort: aufgrund der aktuellen Gegebenheiten verlegen wir die Veranstaltung von Karlsruhe in den virtuellen Raum.

⏲ Zeiten: Vorbereitungsabend: Do 12.11. 19-20 Uhr

Seminarzeiten: Sa 14.11. + So 15.11. jeweils von 10:00 bis 19.30 Uhr – mit Pausen

UND live Satsang mit Brandon Bays am Di 17.11.2020

Teilnahme: 297 € inkl. 30 Tage ‚The Journey‘ – Premium Mitgliedschaft

🎟 Tickets 🎟 https://events.thejourney.com/das-journey-intensiv-online/

Veranstaltungs-Organisation:

SONNderevent

Events die BERÜHREN und WIRKEN

Sabine Hoffmann / Geschäftsführung

Am Pfinztor 35

76227 Karlsruhe

www.SONNderevent.de

www.facebook.com/sonnderevent

https://www.facebook.com/events/208368953824493/

https://sonnderevent.de/produkt/journey-intensiv-mit-brandon-bays/

https://events.thejourney.com/das-journey-intensiv-online/

❗ Weitere wunderbare **TERMINE** hier:

www.SONNderevent.de/events

Mit ♥ geplant und durchgeführt in Karlsruhe von www.SONNderevent.de

Sabine Hoffmann & Team

Wir freuen uns auf die Begegnung – live & online!

📘 Das BUCH zum Seminar:

https://www.facebook.com/The-Journey-Der-Highway-zur-Seele-von-Brandon-Bays-100131541382855

🚀 Powered by Team WunderbarMedia.de in documenta Stadt Kassel 🚀