Das, was Sie glauben, bestimmt das, was Sie erleben.

Einem jeden geschieht nach seinem Glauben.

Die entscheidende Ursache in Ihrem Leben ist Ihr Glaube, sind Ihre Überzeugungen. Ihre Überzeugungen sind die Ursache für Ihre erlebte Realität. Über die bewusste Wahl Ihrer Überzeugungen können Sie die Realität bestimmen.

Wenn Sie Ihre Überzeugungen nicht bewusst bestimmen, übernehmen die bisherigen Überzeugungen die Gestaltung der Zukunft. Sie erleben das, was Sie bisher erlebt haben. Jeder erlebt so seine als Realität sichtbar gewordenen Überzeugungen.

Ihr jetziger Glaube schafft die Realität von Morgen.

Das verstärkt ihren derzeitigen Glauben. Ob Sie glauben, etwas zu erreichen oder nicht. Sie werden in beiden Fällen recht behalten. Sie können nichts erreichen, was außerhalb Ihres Glaubensgrenzen liegt. Aber Sie können Ihre Glaubensgrenze durch eine Glaubenserfahrung jederzeit erweitern. Liegt etwas außerhalb Ihrer Glaubensgrenze, erreichen Sie es in mehreren Schritten, die Sie glauben können.

Das, was Sie glauben, bestimmt das, was Sie erleben. Denn: „Einem jeden geschieht nach seinem Glauben.“ Und: „Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt.“ Je nach Art Ihres Glaubens arbeitet dieser für oder gegen Sie, Denn die Kraft des Glaubens verwirklicht das, wovon Sie innerlich überzeugt sind.

Wovon Sie überzeugt sind schafft das, wovon Sie überzeugt sind.

Jeder erlebt so seine, als Realität sichtbar gewordenen, Überzeugungen. Wenn Sie Ihre Überzeugungen erkennen wollen, schauen Sie in den „Spiegel der Lebensumstände“, denn der macht Ihre Überzeugungen sichtbar.

Ihre Überzeugungen bestimmen, ob, was, wann, wie „in Erscheinung tritt“. Ihre Überzeugung bestimmt auch, wieviel Zeit etwas braucht. Wenn Sie an Ihren Erfolg glauben, wird Ihr Erfolg „unvermeidbar“. Sie können vom Leben nichts bekommen, was Sie sich selbst versagen, weil Sie nicht daran glauben.

Auch Ihr Selbstbild ist ein Ausdruck Ihrer Überzeugungen.

Und damit sind sie die Ursache für eine „entsprechende Wirkung“. So entsteht Ihre „innere Dimension“, sie sie nicht überschreiben. Aber Sie können sie jederzeit ändern.

Das Gesetz dahinter lautet: „Bittet um was Ihr wollt. Glaubt nur, dass Ihr erhalten habt und ws wird Euch werden“. Marcus 11/24.

Glauben kann man wie einen Muskel lernen und trainieren. Durch die „Macht der Wiederholung“ und durch Glaubens-Erfahrungen wird er stärker. Bis man letztlich glaubt, dass alles möglich ist. Weil jede Grenze nur eine Vorstellung ist, eine Illusion.

In Wirklichkeit ist alles möglich!

Unser Kolumnist Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte. Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von Videos, Audiotapes und CDs. Seit einigen Jahren lebt Kurt Tepperwein auf Teneriffa.

Hier gibt es weitere Informationen über ihn und seine Arbeit: kurt-tepperwein.zentrum-leben.de