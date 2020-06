Brandon Bays berichtet: „Im Jahre 1992 wurde bei mir ein basketballgroßer Tumor diagnostiziert. Und ein Teil meiner heilenden Journey bestand darin, mich von diesem Tumor zu befreien. Ein Jahr später brannte unser ganzes Haus ab und wir waren dadurch finanziell komplett am Boden. Und ein weiteres Jahr später verliebte sich mein Ehemann, mit dem ich 19 Jahre lang verheiratet gewesen war, in eine jüngere Frau. Und er verließ mich für diese jüngere Frau. Und noch ein Jahr später kam die Scheidung und ich verlor meinen Job. Und so hatte ich so gut wie alles verloren, was ich mein Leben genannt hatte. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich mit all dem sehr zu zurechtkam. In einer sehr realistischen, offenen und gesunden Art und Weise.

Und dann passierte etwas sehr Außergewöhnliches. Hier war ich und dachte, ich hätte mit all dem, was um mich herum passierte Frieden geschlossen.

Doch als ich im Wohnzimmer den Staubsauger anmachte überflutete mich aus dem nichts heraus plötzlich eine überwältigende Angst.

Da mir nicht klar war, dass ich Angst davor hatte Angst zu fühlen, stürzte ich mich in Aktion.

Ich fing an, das ganze Haus zu putzen, ganz viele Verabredungen mit meinen Freunden zu planen, ins Kino zu gehen, Fernsehen zu schauen, usw. ich tat alles Mögliche, um mich von der Angst abzulenken, die in mir aufstieg. Einige Tage später stieg die nächste Welle von Angst in mir auf und wieder floh ich in Aktion. Ich lief davor weg, Angst zu spüren.

Schließlich war es eine Woche später und zwei weitere Wellen waren in mir aufgestiegen. Ich war gerade dabei den Fußboden vor meiner Couch zu saugen, als ich dieses Stück Teppich ansah und mir klar wurde: Ich habe dieselbe Stelle gestern gesaugt, sie ist total sauber. Ich hielt inne und setzte mich. Und dann sagte ich zu mir selbst: Brandon, du bist auf der Flucht vor deiner Angst. Du hast Angst davor, die Angst zu fühlen. Und so hast du dich selbst in Bewegung gesetzt, um diese Angst zu vermeiden.

Kennst du das??

Meiner Angst wirklich zu begegnen, hat mein ganzes Leben verändert.“

