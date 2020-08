„Man kann doch nicht immer die Kindheit für alles verantwortlich machen.“ ist ein oft zitierter Satz, wenn Menschen z.B. auf die schiefe Bahn geraten.

Und doch ist die Kindheit eine so wichtige Zeit. Hier werden die Weichen gestellt. Entweder für ein glückliches, erfolgreiches Erwachsenenleben oder für Unglück und Leid.

„Das verlassene Kind“ ist dabei eine besonders schwierige Situation. Denn ein Kind ist darauf angewiesen, dass sich seine Eltern und / oder Erzieher um es kümmern. Geschieht das nicht, zieht das viele schlimme Folgen nach sich.

In dem Buch „Das verlassene Kind“ schreibt der Schweizer Arzt Dr. Daniel Dufour

Diese Erfahrung des Verlassenseins kann sich später im Erwachsenenalter in einer Reiher körperlicher und seelischer Beschwerden äußern, die von leichter Beklommenheit über Bindungsprobleme bis hin zu Ängsten, von Depression bis hin zu Aggression reichen können.

Wobei „Verlasseneheit“ nicht nur durch ein konkretes Erlebnis entstehen kann. Es reicht oft schon aus, wenn sich das Kind nicht geliebt, nicht angenommen oder nicht verstanden fühlt.

Dr. Dufour arbeitete 27 Jahre als Allgemeinmediziner und machte in seiner Praxis die Erfahrung, dass Patienten ihn aufsuchten, deren Symptome von immer wiederkehrenden Nasennebenhöhlenentzündungen bis hin zu Krebs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen reichten.

Er wollte nicht bei der Symptombeseitigung stehen bleiben, sondern suchte, zusammen mit den Patienten, nach den Ursachen. Dabei kam er zu der Erkenntnis, dass es immer ein Schlüsselerlebnis gab, bei dem sie sich nicht erlaubt haben, ihre Gefühle auszuleben. Dabei konnte es sich sowohl um Trauer oder Wut, aber auch um Freude handeln.

Wie eine Zwiebel schält Dr. Dufour zusammen mit seinen Patienten die Gefühle ab, bis sie gemeinsam zu der „Urwunde“ des Verlassenwerdens vordringen, die dem Patienten oft nicht einmal bewusst ist. Erst über das Verstehen der Symptome des Körpers gelangt der Patient oft zum Erkennen der Ursache seines Schmerzes.

Dadurch ist die Auflösung der körperlichen Symptomatik möglich.

Als (Glücks-) Coach ist mir diese Situation nicht unbekannt. Ein*e Klient*in berichtet von ihrer depressiven Verstimmung und durch eine tranceähnliche Reise in die Vergangenheit, stellte sich heraus, dass die Ursache dafür der Tod des geliebten Vaters war. Zu dem Zeitpunkt konnte sie ihrer Trauer keinen Ausdruck verleihen, denn sie fühlte sich dazu verpflichtet, ihre Mutter und die jüngeren Geschwister zu unterstützen.

Obwohl ich schon seit vielen Jahren Menschen in schwierigen Situationen begleite und auch als Heilerin tätig bin, habe ich in diesem Buch viele hilfreiche Anregungen gefunden, die mich ganz praktisch in meiner Arbeit unterstützen können.

Absolut empfehlenswert!

Ursula Podeswa

Das verlassene Kind

Gefühlsverletzungen aus der Kindheit erkennen und heilen

Dr. med. Daniel Dufour

Taschenbuch: 190 Seiten,

190 Seiten, Verlag: Mankau Verlag; Auflage: 1. (25. Mai 2020)

Mankau Verlag; Auflage: 1. (25. Mai 2020) Sprache: Deutsch

Deutsch ISBN-10: 3863745337

3863745337 ISBN-13: 978-3863745332

Hier geht’s direkt zum Buch: https://www.mankau-verlag.de/buecher/alle-buecher/das-verlassene-kind?number=ISBN-978-3-86374-533-2