Seit 2008 wandert der langsam laufende Pluto durch das kardinale Tierkreiszeichen Steinbock.

Sein großer Einfluss bezieht sich auf Veränderungen im Kollektiv. Aber er wirkt auch im individuellen Horoskop, wenn Pluto in der Zeit über die persönlichen Planeten Sonne, Mond, Venus, Merkur oder Mars sowie die vier Eckpunkte Aszendent, Imum coeli, Deszendent oder Medium coele seine Bahnen zieht.

Der Durchlauf des Planeten Pluto durch das Erdzeichen Steinbock hat somit fundmentalen Einfluss.

Er wirkt auf einzelne Menschen, kleine Gemeinschaften, Familien, aber auch auf politische, wirtschaftliche und kulturelle Ereignisse, ganze Gruppen oder Nationen. Neue Wertesysteme beeinflussen entscheidend die Entwicklung des Zeitgeistes.

Persönlich kann Pluto im Tierkreiszeichen Steinbock beruflichen Ehrgeiz hervorrufen. Im günstigen Fall werden große Ziele verwirklicht. Sollten wir aber versuchen unsere Macht zu missbrauchen und Konkurrenzkämpfe ausfechten, kann uns das beruflich in Gefahr bringen. Allgemein erhöht Pluto in diesem Bereich den beruflichen Ehrgeiz und bringt auch meist Umgestaltungen im beruflichen Bereich.

Ungünstig gestellt kann Pluto dagegen die berufliche Position in große Gefahr bringen.

Beispiele aus der Politik und Wirtschaft bekommen wir in der letzten Zeit immer wieder vorgelebt. Politiker werden dabei ertappt, durch Ihre Machtstellung persönliche Gewinne herauszuschlagen. In der Wirtschaft brechen Strukturen zusammen, die keinen Bestand mehr haben. Das Volk – also WIR – ärgert sich und schaut machtlos zu. Es fühlt sich oft als Opfer.

Was bedeutet das für den Einzelnen?

Wir werden aufgefordert, Verantwortung für uns zu übernehmen und dadurch für die Zukunft positiven Einfluss auf Veränderungen zu nehmen.

Ziehe Bilanz: was hast Du bis jetzt erreicht?

Jetzt geht es darum, das Erreichte zu bewahren und zu festigen. In der Not müssen wir auch den Gürtel enger schnallen.

Pluto ist im römischen Götterkreis der Herrscher der Unterwelt.

Wenn er sich im Steinbockzeichen aufhält, das von Saturn regiert wird, bedeutet das keine Zeit des Zuckerschleckens. Durch die Bearbeitung tiefer Schattenseiten, unterstützt vom saturnregierten Zeichen Steinbock, haben wir die Möglichkeit, Schwierigkeiten zu überwinden und daran zu wachsen und zu reifen.

Weltlich betrachtet, im großen Zyklus der Menschheit, bringt die Putokraft Dinge ans Licht und zerstört, wenn diese, aus der Tiefe kommenden Symbole nicht der Realität entsprechen. Pluto ist der Zerstörer und Schöpfer, wenn es darum geht, im Steinbockzeichen etwas Neues zu schaffen. Nach einer gewissen Zeit kommt die Überprüfung: Tot oder leben. Schaffe ich mir ein Fundament was Bestand hat? Oder habe ich alles auf einer Illusion aufgebaut?

Unser Kolumnist Jürgen Georg Krause ist Gärtner, Heiler & Astrologe. Sollten Sie allgemeine Fragen zur Astrologie oder auch spezielle Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben, können Sie hier mit ihm in Kontakt treten: Juergengeorgkrause@web.de

