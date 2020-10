Das Feuerelement im Kinderhoroskop

Kinder, die eine Feuerbetonung in ihrem Horoskop haben, benötigen viel Aufmerksamkeit. „Nein“ ist wohl ihr gebräuchlichste Wort. Zumindest wird es oft benutzt. Ihr Kind ist spontan, macht sich schon in den ersten Lebensjahren durch einen ausgeprägten Willen bemerkbar. Schon früh versucht es seinen eigenen Willen durchzusetzen, entweder auf der körperlichen oder auf der kreativen Ebene.

Für seine große Bewegungsfreude und seine spontanen Handlungen benötigt es viel Raum und ist ein kleiner Unternehmertyp. Am liebsten tritt ihr Kind in der freien Natur in Aktion. Dort kann es seinen Energien freien Lauf lassen und ist am wenigsten eingeschränkt. Es klettert gern auf Bäume, tobt herum, oder organisiert. Damit hält es mit seinen Forderungen seine Umwelt ganz schön auf Trab. Als Mutter werden sie Ihrem Kind bestimmt öfter die Hosen waschen und reparieren. Oder Sie müssen die aufgebrachten Nachbarn besänftigen. Der Ausdruck Feuerbetonung sagt aus, dass das Kind von allen Wärmequellen angezogen sein wird. Und es wird eine Faszination für Feuer haben.

Das Feuerelement im Erwachsenenhoroskop.

Als Erwachsenen bezeichnet man den Feuertypen psychologisch als Choleriker oder emotionalen Typen.

Das Feueremelent zeigt sich durch eine starke Besetzung der einzelnen Häuser mit feurigen Planeten. Oder dadurch, dass der Aszendent oder der Medium Coeli im Widder, Löwen und / oder Schützen liegt. Auch ein stark besetzter Mars deutet auf die Feuerelement hin.

Menschen mit einer Feuerbetonung gelten als stark „ich-betont“, herrisch, dogmatisch oder ungeduldig. Sie neigen zu Erregtheit oder Affekthandlungen. Sie werden schnell wütend oder jähzornig. Als Draufgänger drängen sie auf sofortige Lösungen.

Man kommt gut mit ihnen aus, wenn man ihnen nachgibt oder ihnen schmeichelt. Sie sind impulsiv und verletzbar, manchmal aber auch rachsüchtig oder hinterhältig. Ihr systematisches Denken ist oft unterentwickelt und dadurch sehr subjektiv!

Menschen mit Feuerelementen können sich kaum selbst beschränken. Sie gehen immer auf’ss Ganze. Sie leben unter Hochdruck und müssen daher lernen, sich zu entspannen. Stimmungsschwankungen verhindern Kontinuität. Oft gibt es Spannungen zwischen ihrer ich-Haftigkeit und Selbstlosigkeit. Sie neigen auch zu „Ich-Flucht“. Oftmals besteht eine ausgeprägte Abneigung, sich in schweren Zeiten von anderen helfen zu lassen.

Positiv ist, dass sie ehrlich und menschlich verständnisvoll sind. „Nichts Menschliches ist ihnen fremd“. Sie sind warmherzig und beschützend. Und sind direkt „mit dem Nerv des Lebens verbunden“. Sie sind häufig zur Abstraktion unfähig. Daher sind sie in der Regel „dramatischer Schauspieler auf der Lebensbühne“.

Unser Kolumnist Jürgen Krause ist Gärtner, Heiler & Astrologe und I-Ging Berater.

Sollten Sie allgemeine Fragen zur Astrologie oder auch spezielle Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben, können Sie hier mit ihm in Kontakt treten: Juergengeorgkrause@web.de

Wollen Sie mehr über sich erfahren, besuchen sie ihn auf www.praxisfürpersönlichkeitsentwicklung.de

