Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen.

Augustinus

Tanzen ist etwas, das Körper, Geist und Seele gleichermaßen erfreut. Unser Körper möchte bewegt werden, der Geist wird trainiert, wenn wir uns dem Rhythmus hingeben und unsere Gefühle werden – je nach Musik – unterschiedlich angesprochen.

Das ist der Rhythmus, wo jeder mit muss …

… sang schon Udo Lindenberg. Und tatsächlich gibt es kaum jemanden, der bei rhythmischer Musik nicht zumindest mit dem Fuß wippt. Rhythmische Bewegungen erleben wir schon im Mutterleib, wenn unsere Mutter geht oder vielleicht auch tanzt.

Unser Herz schlägt rhythmisch. Am Anfang unseres Lebens schlägt es sehr schnell und wird im Laufe unseres Lebens immer langsamer.

Gedächtnistraining

Seit vielen Jahren gibt es den Seniorentanz. Dieser ist aus verschiedenen Gründen heilsam. Zum einen ist es die Gemeinschaft, die gerade älteren Menschen oft fehlt. Zum anderen ist es der Körperkontakt, der leider auch im Alter immer weniger wird. Und zum dritten ist es das Erinnerungsvermögen, das gefordert ist, wenn es um verschiedene, meist einfache Choreographien geht.

Tanzen für die Seele

Als ich meine Mutter fragte, wann sie sich in meinen Vater verliebt hatte, antwortete sie: „Beim Tanzen. Als er meine Hand hielt, wurde mir ganz seltsam.“

Auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich beim Tanz anderen Menschen näher gefühlt habe, als in anderen Situationen. Nicht zufällig ist der Tango heute so beliebt. Eine Tango tanzende Freundin, die ich einmal fragte, was ihr am Tango tanzen so gefalle, antwortete: „Ich erlebe Nähe, ohne gleich eine Beziehung beginnen zu müssen.“

Tanzen stärkt auch die Beziehung zu sich selbst

Vor vielen Jahren kam der „Barfußtanz“ in Mode. Dort wurde ohne Konventionen getanzt. Jede/r bewegte sich auf seine eigene Weise. Manchmal mit anderen, manchmal aber auch ganz für sich allein.

Später kam der Trancedance hinzu, ein Tanz, bei dem der Rhythmus so hypnotisch wird, dass man in eine leichte Trance gleitet. Diese Art von Tanz kann sehr heilsam sein, dann es werden Muskelgruppen gelockert, die möglicherweise durch Traumata verspannt waren. Bei dieser Art von Tanz kann es hilfreich sein, für den Fall einer Heilungskrise einen Therapeuten in der Nähe zu haben.

Es gibt also viele Gründe, warum Tanzen nützlich ist. Und zudem macht es glücklich!

Danke an www.dasgluecksmuseum.de für diesen Text.