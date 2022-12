„Wer hat an der Uhr gedreht?“ und „Ich wünschte, ich könnte die Zeit noch einmal zurück drehen…“ sind klassische Sprüche. Und wir schauen jetzt mal, was es mit den Zyklen und dem Jahreskreis Magisches auf sich hat.

Die Rune Jera

Wie ein Mühlrad unablässig vom strömenden Wasser bewegt wird und seinen nährenden „Job“ macht, so ergeht es auch der Energiequalität der Rune Jera. Sie steht für den Kreislauf aller Dinge, insbesondere auch für die Zyklen im Jahreskreis mit den Monaten und Jahreszeiten – und damit natürlich auch für die Zeit an sich. Ständig wiederholt sich einerseits alles, andererseits niemals auf eine identische Art und Weise.

Mit diesem Prinzip der Naturgesetze ergibt sich auch automatisch, dass nicht alles zu jeder Zeit sinnvoll und möglich ist. Es ist nicht sinnvoll, seine Lebenskraft bei der Arbeit in Nachtschichten zu verschleißen, da des Nächtens der Körper natürlicherweise regenerieren möchte. Und es ist nicht möglich, im deutschen Winter Äpfel vom Baum im Garten zu ernten. Auch wenn die immer naturferner funktionierenden Menschen ständig versuchen, diese göttlichen Gesetze der Zeit zu ignorieren und auszuhebeln – was immer seinen Preis hat…

Jera ist auch die Rune, die die Zeit um Mittwinter anzeigt. Und mit den Raunächten – der naturmagische Phase im Jahr – in der du deinen neuen Weg kreieren kannst, um nicht erneut das alte, bekannte Drama noch einmal zu durchleben.

Jera und Zeitmagie

Jera in ihrer magischen Anwendung hat im Rahmen der Naturgesetze Einfluss auf die Zeit! Und dazu habe ich etliches ausprobiert:

Mit ihrer Hilfe kannst du auf leichte Weise Rückführungen verschiedener Art machen. Dir auch Parallelleben erschließen.

Du kannst einen Blick in die Zukunft werfen, wenn du auf einer zu treffenden Entscheidung schaust, was dann daraus wird.

Mit ihrer Kraft kannst du dich auch zu dem Zeitpunkt zurückversetzen, indem du etwas (einen Gegenstand, eine Idee) verloren hast. Das erleichtert das Wiederfinden ungemein.

Und dir für die Zukunft einen Erinnerungswecker stellen, sodass du natürlich zum gewählten Zeitpunkt aufwachst oder dir eine Erinnerung auch ohne Online-Terminkalender wieder einfällt.

All dies lässt sich in wenigen Stunden praxisnah erlernen.

Erfahrungen aus der Praxis

Beim diesjährigen Kongress vom DGH e.V. (Dachverband Geistiges Heilen) haben in einem Vortrag alle Menschen im Saal mit einem kurzen Jera-Zauber eine belastende Situation aufarbeiten können.

Die Lichtwesen machen es möglich, auch über Ton- und Videoaufnahmen immer wieder sichere Rückführungen zu erleben. Das nutze ich auch regelmäßig, um meine eigenen traumatischen Belastungen aufzulösen.

Ein schamanisch-magisches Geschenk mache ich dir jetzt, mit dem du in deiner erlebten Zeitlinie etwas zum Besseren korrigieren kannst! Dazu schaue dir das folgende Video an und tue genau das, was dort beschrieben ist (unter Umständen mache es für einen größeren Erfolg öfters mit verschiedenen Varianten): https://youtu.be/S9P_7xL9ojo

Möchtest du dieses und 1001 andere geniale schamanisch-magische Möglichkeit mit Runen selbst erlernen: Ich freue mich, dich dann in den alljährlich stattfindenden Seminaren und Ausbildungen zu sehen. Es ist 100-fach mehr alltagstaugliche schamanische Magie möglich, als du es dir erträumst.

Und da es dir heutzutage möglich ist, all das schnell und sicher zu erlernen: Du wirst es bald brauchen können – wie die Menschheit an sich so etwas dringend benötigt, um sich aus der selbstgestalteten Sackgasse des Lebens wieder heraus bewegen zu können.

Herzliche Grüße und erkenntnisreiche Raunächte wünscht dir

Ulf!

Unser Kolumnist Ulf Straßburger hilft als liebevoll-klarer schamanischer Mentor, komplexe karmische Belastungen in individuelle spirituelle Gaben zu verwandeln.

Werkzeuge sind Rainbow Reiki®, mediale Einsichten, Orakel, Engelkontakte und schamanische Magie.

Als Schwerpunkt erforscht er unsere nordeuropäischen spirituellen Wurzeln: den neuen nordischen Schamanismus mit der magisch-liebevollen Kraft und Weisheit der Runen.

Auf Facebook und YouTube stellt Ulf kostenfrei Runen-Energie-Videos für Erdung, Vergebung, zur Stabilisierung der Inneren Mitte und mehr zur Verfügung.

Weitere Infos: www.mehr-lebens-kraft.de

Kontakt: info@mehr-lebens-kraft.de

Tel. 01522-8973784

Auch interessant: https://taomagazin.de/warum-du-runen-und-andere-orakel-fuer-dich-selbst-so-schlecht-verstehst/