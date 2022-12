Das Leben folgt eigenen Gesetzen, oft unabhängig von unseren Plänen und Wünschen. Durch Orakel ist es für dich viel leichter zu verstehen, was da in deinem Leben gerade los ist und wie du am besten aus deiner Sackgasse wieder herauskommen kannst! Mit einem Haken…

Die Runen und das Leben

Die 24 Runen beschreiben alle Aspekte, Möglichkeiten, Hürden, Wünsche, Dramen und Hoffnungen deines Lebens. Alle. Allerdings auf eine symbolische Weise, was es etwas aufwändiger macht, ihre Botschaften richtig zu verstehen.

So ist es mir die letzten Wochen ergangen: Anstatt mich mit dem angekündigten schamanischen Beitrag über Runen und Erdung zu befassen, hatte mich „das berüchtigte Virus“ umgehauen. Was für ein Tripp!

Durch die Runen habe ich besser erkennen können, warum ich krank geworden bin und was das sprichwörtliche Geschenk an meiner Erkrankung sein kann. Was aber nicht ganz einfach war – doch dazu gleich mehr.

Die Runen und du

Um die Botschaft eines Orakels ohne verbreitete Traumtänzerei und Wunschdenken nachvollziehen kannst, ist eines unerlässlich: Du musst dir vor dem Ziehen von Runen

eine konkrete Frage zu einem eng umrissenen Problem stellen,

diese aufschreiben

und dann die Runen genau in Bezug darauf interpretieren.

Und abgleichen, ob du die Antworten auch in deinem Leben wiederfinden kannst.

Ansonsten wird das leider nichts und du verlierst dich in Illusionen und Trancen!

Wenn du beispielsweise eine Rune mit der Frage ziehst: „Was ist für mich das größte Geschenk an dieser Erfahrung?“, machst du dir über die Auswertung der Antwort bewusst, was das ist und wo es sich besonders stark auswirken kann.

Allerdings gibt es nun diesen Haken: Wenn es bei schwierigen und länger anhaltenden Problemen in deinem Leben nicht schon in deinem Bewusstsein ist, versucht ein Teil von dir, genau das zu verhindern. Die Stimme meint es zwar gut mit dir, möchte aber aus Ängsten und Vorurteilen heraus nicht, dass du einen anderen Weg einschlägst. Weshalb du regelmäßig bei der Deutung deiner eigenen Orakelbotschaften nicht das erkennst, worum es geht.

Die Runen sinnvoll deuten

„Das Auge kann sich selbst nicht sehen!“ Hast du diesen Spruch schon einmal gehört? Er bedeutet, dass du dich selbst immer nur stark gefiltert und verzerrt erkennen kannst!

Es ist ein Naturgesetz (Rune Jera), dass wir immer wieder andere brauchen (Rune Nauthiz), um komplexe und schon lange vorhandene Schwierigkeiten eindeutig zu erkennen, zu verstehen und ändern zu können.

Genau deshalb gibt es seit Jahrtausenden spirituelle Ausbildungen, Orakelsitzungen mit Profis, Beratungsgespräche (heute modern Coaching genannt) und schamanische Teachings: spirituell-philosophische Gespräche, damit sich deine Scheuklappen weiten können, die durchs Ego und deine Prägungen entstanden sind.

Wenn du genau verstehen möchtest, wo du in deinem Leben aktuell stehst und wie es für dich weitergehen sollte, damit du dir ein ganzheitlich glückliches und erfolgreiches 2023 kreieren kannst: ich biete jedes Jahr bis zur Mittwinternacht am 21.12. eine vergünstige Runendeutung für dich an. Du bekommst zwei intensive und komplexe Orakel-Legungen, die wir zusammen live am Bildschirm machen.

Wenn es dich interessiert, wie du konkret aus aktuellem Schlamassel herauskommst und dein Leben in 2023 optimal neu sortieren kannst: hier kannst du nach einem der noch wenigen freien Termine anfragen: bit.ly/3uD8BO5

Damit du deine Rituale zu den dann beginnenden Raunächten auch in eine für dich optimale Richtung lenken kannst.

Im nächsten Beitrag schauen wir uns dann das Thema Rückführungen und Zeitreisen mit der Runenenergie an!

Unser Kolumnist Ulf Straßburger hilft als liebevoll-klarer schamanischer Mentor, komplexe karmische Belastungen in individuelle spirituelle Gaben zu verwandeln.

Werkzeuge sind Rainbow Reiki®, mediale Einsichten, Orakel, Engelkontakte und schamanische Magie.

Als Schwerpunkt erforscht er unsere nordeuropäischen spirituellen Wurzeln: den neuen nordischen Schamanismus mit der magisch-liebevollen Kraft und Weisheit der Runen.

Auf Facebook und YouTube stellt Ulf kostenfrei Runen-Energie-Videos für Erdung, Vergebung, zur Stabilisierung der Inneren Mitte und mehr zur Verfügung.

Weitere Infos: www.mehr-lebens-kraft.de

Kontakt: info@mehr-lebens-kraft.de

Tel. 01522-8973784

