Venus ist ein Symbol für Erotik und Sinnlichkeit, aber auch für das, was man braucht, um sich körperlich und seelisch wohl und ausgeglichen zu fühlen. Dieser Planet symbolisiert Kunst und Kreativität. Also letztendlich geht es um alle Bereiche des Lebens, die mit Schönheit, Ästhetik, Entspannung, sinnlichem Vergnügen und Lust zu tun haben. Ich möchte hier die verschiedenen Charaktere der Venus im Horoskop beschreiben. Vielleicht fühlst Du Dich angesprochen. Vielleicht kennst Du auch jemanden, auf den die Beschreibungen passen. Auch für Männer wird hier viel Interessantes sein, weil wir Männer auch eine weibliche Seite in uns haben, die wir aber sehr oft vernachlässigen.

Heute wollen wir die Venus im Tierkreiszeichen Schütze beschreiben.

Ihr Verhalten in Beziehungen und Partnerschaften wird von Lebensgenuss, Spaß und Erotik gesteuert. Dabei kann sie eine sehr tolerante, großzügige und vernünftige Einstellung haben.

Menschen mit Venus im Schützen oder im neunten Haus im Horoskop sind für alle Späße und Vergnügungen zu haben. Sie wissen aber auch, wo ihre Grenzen sind.

Menschen mit der Venus im Schützen sind aufmerksame Partner. Sie verstehen es, durch spontanes Handeln und verrückte Einfälle Spaß in die Partnerschaft zu bringen. Für sie muss eine Beziehung sinnvoll gelebt werden. Darum setzen sich diese Menschen mit ihrem Partner immer wieder mit der Frage des Lebenssinnes auseinander. Sie nutzen eine Beziehung als Chance für ihr persönliches Wachstum. Mitunter sind sie recht freundliche, lebhafte und gesellige Menschen.

Venus betonte Menschen lieben die Abwechslung in Liebesdingen.

Sie wechseln öfter mal den Partner. Großzügigkeit und Toleranz in Beziehungen ist ihnen wichtig und sie neigen dazu das positive in anderen zu sehen. Auch idealisieren sie gerne ihren Partner. Abenteuer und Freiheit ist ihnen wichtig. Wobei sie sich auch gerne sportlich beweisen. Sie haben meistens einen guten Geschmack und leben auf großen Fuß. Das Beste ist für sie gerade gut genug.

Sie lieben Kunst, Schmuck, prunkvolle Farben und Formen. Und haben eine aufrichtige Haltung gegenüber denen, die sie lieben. Sie können erfolgreich sein. Auch gehen sie gerne auf lange Reisen und pflegen Kontakte im Ausland. Sie versuchen ihren Partner ihren religiösen Glauben und Moralprinzipien aufzuzeigen und können aufrichtig ihre Gefühle mitteilen.

Ist die Venus im Horoskop schwach gestellt, kann Sorglosigkeit, Oberflächlichkeit und ein übertriebener Hang zur Romantik bestehen. Sie können anderen auch als taktlos erscheinen und wirken dann sehr launenhaft. Es kann auch ein übertriebener Hang zu Luxus und viel Genus vorliegen sowie disharmonische Liebesbeziehung zu Menschen aus anderen Weltgegenden.

Beim nächsten Mal geht es um die Venus im Steinbock!

Liebe Grüße

Euer Jürgen

Unser Kolumnist Jürgen Georg Krause ist Gärtner, Heiler & Astrologe. Sollten Sie allgemeine Fragen zur Astrologie oder auch spezielle Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben, können Sie hier mit ihm in Kontakt treten: Juergengeorgkrause@web.de

Vielen Dank für die Bereitstellung dieses Artikels an: https://wigenetzwerk.de