Die Autorin der Symbolkarten für Gesundheit, Wohlbefinden und Lebenskraft, Roswitha Stark, arbeitet seit über 20 Jahren als Heilpraktikerin, Coach und Expertin für energetisches Heilen. Viele Jahre nutzte sie die klassische Homöopathie. Dann entdeckte sie die Kraft von Symbolen und fand heraus, dass die Zeichen eine eigene energetische Sprache sprechen. Symbole wirken ihrer Erfahrung nach oft noch kraftvoller als klassische Heilmittel.

Arbeit mit Symbolen

In ihrer Arbeit mit Patienten erfuhr Roswitha Stark über die Jahre, dass bestimmte Symbole, Worte, Zahlen oder Farben wie ‚Schlüssel‘ zur Seelenebene der betroffenen Personen oder Tiere wirken, ohne dass der Verstand dem folgen könnte. Sie beobachtete erstaunliche Heilwirkungen.

Symbole sind Schwingungsinformationen. Diese treten sowohl mit dem Unterbewusstsein als auch auf einer höheren energetischen Ebene eines in Resonanz. Die Symbolschwingung wirkt wie ein Heilbild. Sie setzt auf der Gefühlsebene des Einzelnen in der Tiefe eine Heilbewegung in Gang. Das wirkt sich auch auf den Körper aus.

Wie wendet man die Organcheck-Karten an?

Die Organcheck-Karten bieten eine große Auswahl an energetischen Impulsen für die wichtigsten Organe und Funktionalitäten des Körpers. Die Autorin testete jede einzelne Karte und jedes Wort bzw. Motiv sorgfältig in Zusammenarbeit mit der geistigen Welt und in energetischem Kontakt mit dem betroffenen Organ bzw. Organsystem aus.

Das Set selbst enthält 96 Organkarten. Darüber hinaus gibt es 11 Ursachenkarten und vier Testkarten. Die Anwendung der Karten ist im Booklet ausführlich erklärt. Neben klassischen Methoden wie Pendeln und Ruten, wird auch das Orakeln empfohlen.

Weitere Möglichkeiten

Darüber hinaus aber bietet die Autorin einen bunten Strauß an Möglichkeiten des Kontaktes mit der Intuition und noch stärker: einen wahren Reigen an Möglichkeiten, dies umzusetzen und ins Leben zu integrieren. Heilgrafiken, Aura einschwingen, geistig ins Organsystem übertragen oder auf Mineralien übertragen sind nur ein paar der vielen Möglichkeiten, die hier angeboten werden.

Das Kartenset ist sowohl für die therapeutische Arbeit geeignet, als auch für die Selbstbehandlung.

Energetischer Organcheck.

Kartenset: 111 Symbolkarten für Gesundheit, Wohlbefinden und Lebenskraft

Roswitha Stark

Herausgeber: Mankau Verlag; 1. Edition (16. November 2020)

Kartenformat 79 x 120 mm, farbig, 64-seitiges Booklet, 27,95 €

ISBN-10 : 3863745590

ISBN-13 : 978-3863745592

Hier geht’s direkt zum Kartenset: https://www.mankau-verlag.de/kartensets/energetischer-organcheck-symbolkarten