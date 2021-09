Erdenengel und das Gleichgewicht der Neuen Erde

Ich bin mir sicher, du hast den Begriff Erdenengel schon mal irgendwo gehört oder gelesen. In letzter Zeit tauchen auch verschiedene Bezeichnungen dafür auf, wie Starpeople, Starseeds, Hybrids/Hybridseelen und Lichtarbeiter. Sie umschreiben Seelen, die ihre bisherigen Inkarnationen an anderen Orten im Universum verbracht haben. Nicht jede Seele inkarniert sich als Mensch auf unserer Erde. Einige entscheiden sich für Leben auf anderen Planeten oder in anderen Dimensionen.

Wir alle stammen aus der gleichen göttlichen Quelle und haben den gleichen göttlichen Funken in uns. Obwohl alle Seelen von derselben göttlichen Quelle stammen, haben einige von uns ihren geistigen Ursprung nicht auf dieser Erde.

Viele Lichtarbeiter, also Menschen, die den Ruf und Drang verspüren, anderen Menschen zu helfen, sind jetzt in großer Zahl auf der Erde versammelt. Sie haben sich jetzt für eine Inkarnation auf der Erde entschieden, weil sie uns allen während des Übergangs in die Neue Zeit als Erdenengel zur Seite stehen möchten. Sie spüren immer mehr, dass sie eine wichtige Mission auf dieser Erde haben.

Vereinzelte Erdenengel waren in der Vergangenheit immer wieder auf der Erde inkarniert.

Aber als vor ungefähr zehn Jahrzehnten der Karmische Rat (eine Gruppe von sehr hoch entwickelten, göttlichen Intelligenzen, die über die Entwicklung von unserem Planeten und den Menschen wachen) erkannte, dass die Menschen auf der Erde keine gute Entwicklung nahmen und sich selbst und die Erde zerstören würden, beschlossen die hohen Wesen, einen Aufruf im Universum zu starten – mit der Bitte, dass ganz besonders viele mutige Seelen auf die Erde inkarnieren mögen, um die Schwingung der Erde und der Menschen zu erhöhen. Diese Erdenengel bekamen die Aufgabe, den Frieden auf die Erde zu bringen. Sie sollen eine Neue Zeit einläuten. Denn die Weiterentwicklung der Erde und das Bewusstsein der Menschen beeinflussen nicht nur unsere Welt, sondern das gesamte Universum. Denn auch hier gilt: Wir sind alle unauflöslich miteinander verbunden.

So haben sich viele verschiedene, sehr lichtvolle Seelen für diese Mission gemeldet und wollten helfen. Sie kamen aus dem Reich der Engel, aus der Dimension der Elementar-Wesen und aus dem Reich der Sternen-Planeten. Alle drei Linien haben sich dazu entschieden, jetzt, zu diesem Zeitpunkt, auf dieser Erde zu sein, um daran mitzuwirken, diese Welt in einen besseren Ort zu verwandeln.