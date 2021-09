11. September bis 7. Oktober 2021

Venus im Tierkreiszeichen Skorpion, spiegelt unser Verhalten in Beziehungen und Partnerschaften wieder. So richtig wohl fühlt sie die Venus in dem Tierkreiszeichen Skorpion nicht. Es kann der Wunsch aufkommen, in der Partnerschaft etwas verändern zu wollen. Wenn Sie eine Veränderung im Einvernehmen mit Ihrem Partner durchführen und die Grenzen der Angst überwinden, kann Ihre Beziehung eine neue Note bekommen.

Normen und ethische Moralvorstellungen

Es kann auch sein, dass Du bestimmte erotische oder künstlerische Vorlieben in Deinem Leben geheim halten musst, weil diese den Normen und ethischen Moralvorstellungen unserer Gesellschaft widersprechen. Wenn Du Dir die Mühe machst, einen gleichwertigen und starken Partner mit gleichen Interessen neben Dir zu akzeptieren, kannst Du wahre Sternstunden in Sachen Erotik und Liebe erleben. Allerdings musst Du auch mehr als andere Menschen lernen, nachzugeben, Kompromisse einzugehen und zügellose Leidenschaften zu bändigen.

Oftmals können diese Tage emotionsreiche Begegnungen auslösen.

Lange verborgene Gefühle können bei Venus im Skorpion zu zwischenmenschlichen Spannungen führen. Meistens haben wir keine Kontrolle oder Einfluss auf diese Situationen. Darum ist es wichtig die Situation anzunehmen und auf einen günstigeren Moment zu warten. In Beziehungsangelegenheiten können verdrängte Anteile hochkommen, die der Aufarbeitung und Entspannung bedürfen. Es kann immer wieder geschehen, dass der eine den anderen verletzt. Oberflächliche Beziehung haben jetzt keine Bedeutung. Du hast den Wunsch Leidenschaft und Sexualität zu leben. Partnerschaft verlangt Intensität.

Wenn Du eine Partnerschaft eingehst, verlangst Du vom Partner totale Hingabe. Fast könnte man sagen, Du willst ihn besitzen. Doch gerade dies gibt Deiner Partnerschaft die Qualität, die Du brauchst und suchst. Du musst hier lernen, die gesunde Mitte zu finden.

Nicht manipulieren lassen!

Du solltest Dich vor Menschen in acht nehmen, die Dich mit Nachdruck manipulieren wollen. Lasse Dich nicht von Eifersucht und Besitzgier anderer anstecken. Versuche, Kontrolle über diese schwierigen Einflüsse zu bekommen. Versuche, auch andere nicht zu verändern. Das kostet nur Kraft und bringt Ärger. Es gibt Zeiten in denen Du extrem den Genüssen des Lebens nachgehst.

Man findet schwer das rechte Maß, wenn es um Geselligkeit, Essen, Trinken und Erotik geht. Dies ist weder gut noch schlecht, solange Du nicht schwächere Partner damit unter Druck setzt. Alles in allem können diese Tage emotionsreiche Begegnungen auslösen, lange verborgene Gefühle können zu zwischenmenschliche Spannungen führen. Ehrlichkeit und reden ist eine gute Lösung.

