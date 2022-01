Ausbildung in Gewaltfreier Kommunikation in Essen und in Bremen ab Oktober 2022

In Essen:

Die Ausbildung „Gewaltfreie Kommunikation“ über 1 Jahr verteilt auf 6 Wochenenden bietet intensive Qualität in einem überschaubaren Zeitrahmen.

Grundvoraussetzung ist ein 2-tägiges Einführungsseminar, das Sie auch gerne bei einem/r anderem/n Trainer*in gemacht haben können.

Unser Einführungsseminar in Essen: 20.08. – 21.08.2022, Samstag 10-18 Uhr, Sonntag 10-14 Uhr. Kosten: 209,- EUR, bei Anmeldung bis 08.07.2022: 189,- EUR.

Termine der Ausbildung:

1. Modul: 21.10. – 23.10.2022

2. Modul: 09.12. – 11.12.2022

3. Modul: 03.02. – 05.02.2023

4. Modul: 17.03. – 19.03.2023

5. Modul: 05.05. – 07.05.2023

6. Modul: 16.06. – 18.06.2023

In Bremen:

Diese Ausbildung über 10 Monate verteilt auf 6 Wochenenden bietet intensive Qualität in einem überschaubaren Zeitrahmen.

Grundvoraussetzung ist ein 2-tägiges Einführungsseminar, das Sie auch gerne bei einem/r anderem/n Trainer/in gemacht haben können.

Unser Einführungsseminar in Bremen: 03.09.-04.09.2022, Samstag 10-18 Uhr, Sonntag 10-14 Uhr. Kosten: 209,- EUR, bei Anmeldung bis spätestens 22.07.2022 189,- EUR.

Termine der Ausbildung:

07.10. – 09.10.2022

09.12. – 11.12.2022

24.02. – 26.02.2023

14.04. – 16.04.2023

23.06. – 25.06.2023

19.08. – 20.08.2023

a.k.demie für Mediation und Training

Anja Kenzler

Nienburger Str. 3

28205 Bremen

0421-5578899

info@a-k-demie.de

http://www.a-k-demie.de