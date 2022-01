wingwave®-Coaching – Ausbildung

In Bremen:

An 2 Wochenenden

05. – 06.02. und 05. – 06.03. 2022

In Kassel:

4-tägiger Block von Montag bis Donnerstag:

04.04. – 07.04.2022 (mit einem zusätzlichen Supervisionstag am 08.04.2022 als Bildungsurlaub möglich)

In Essen:

4-tägiger Block von Donnerstag bis Sonntag:

27.10. – 30.10.2022

Mit Anja Kenzler und Karin Freudenstein, wingwave®-Lehrtrainerinnen.

wingwave®-Coaching ist ein Kurzzeit-Coaching-Konzept mit einer sehr effektiven Kombination aus bereits bewährten psychologischen Coaching-Elementen.

Es ist ein verblüffend effizientes Verfahren zum Stressabbau, zur Steigerung der persönlichen Kreativität, Mentalfitness und Konfliktstabilität. Die wingwave®-Methode ist ein geschütztes Verfahren und wird z.B. eingesetzt bei:

Auflösung von Spannungsfeldern am Arbeitsplatz und im Privaten

Leistungsstress, Lampenfieber

Emotionalem Stress und Blockaden

Ängsten z.B. vor Flügen, Arztbesuchen und Zahnbehandlungen

Körperlichem Stress wie Schlafmangel und Belastungen

Stress mit Essgewohnheiten

wingwave® ist bereits an der Universität Hamburg und der Medizinischen Hochschule Hannover beforscht worden. Hierbei hat sich gezeigt, dass schon zwei Stunden wingwave® -Coaching Redeangst und Lampenfieber in Präsentationssicherheit und Auftrittsfreude verwandeln können.

wingwave® ist ein Kurzzeit-Coaching-Konzept, das durch:

bilaterale Hemisphärenstimulation (Zusammenarbeit beider Gehirnhälften)

Neuro-Linguistisches Programmieren und dem

Myostatik-Muskeltest (Überprüfung der Wirksamkeit der Intervention)

erstaunlich schnell emotionale Entlastung dauerhaft bewirken kann.

Erreicht wird dieser Effekt durch eine einfach erscheinende Grundintervention: das Erzeugen von „wachen“ REM-Phasen (Rapid Eye Movement), welche wir sonst nur im nächtlichen Traumschlaf durchlaufen.

Von wingwave® profitieren Menschen, die in bestimmten Situationen lähmende Blockaden oder Stress-Muster erleben, sowohl privat als auch im Beruf. Wingwave® wirkt schnell, punktgenau und anhaltend.

Das viertägige Training in wingwave-Coaching richtet sich an Coaches, Trainer/innen, Mediator/innen, Ärzte/innen und Therapeut/innen, etc. Es ist ein zusätzliches Modul zu einer abgeschlossenen Ausbildung in Coaching, NLP, Kommunikationspsychologie, Psychotherapie, Medizin oder vergleichbaren Abschlüssen, wie eine Mediationsausbildung.

Leitung:

Anja Kenzler, Karin Freudenstein

a.k.demie für Mediation und Training

Anja Kenzler/Karin Freudenstein

Nienburger Str. 3

28205 Bremen

0421-5578899

info@a-k-demie.de

http://www.a-k-demie.de