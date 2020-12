Hast Du schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Die Läden werden ja nun morgen geschlossen sein. Wie wäre es dann mit dem Angebot von Horizonworld?

Alle DVDs sind bis zum 31.12.2020 um ganze 50% reduziert. Egal ob Klassiker, Bestseller oder Geheimtipp!

Hier ein paar unserer absoluten Lieblinge:

The Secret: Wir sind Schöpfer unserer Realität!

Dass wir die Dinge, die uns im Alltag begegnen, durch unsere Überzeugungen und daraus resultierenden Emotionen und Gedanken angezogen haben, wird mittlerweile von hochdotierten Wissenschaftlern bestätigt. The Secret erklärt in aller Einfachheit das Gesetz, welches unser Leben bestimmt. Der Film vermittelt das Wissen, wie wir Glück, Liebe, Gesundheit, Wohlstand und erfüllende Beziehungen auf natürliche Art und Weise in unser Leben ziehen.

Illusion Tod

Revolutionäre, zukunftsweisende Forschungsergebnisse! Bisher noch nie öffentlich präsentierte Indizienbeweise zum Leben nach dem Tod. Und die Erkenntnisse der Quantenphysik sind der Schlüssel zum Verständnis dieses uns alle betreffenden Phänomens.

Der Weg: Ein Versuch, die Welt zu verstehen

Gibt es einen Grund für all das Leid auf der Erde? Woher kommen wir? Wozu sind wir hier? Was für einen Sinn hat das Leben? Gibt es Gott? Was ist Liebe? Schicksal? Ist wirklich alles nur durch Zufall und Evolution entstanden oder hat ein intelligenter Baumeister all diese wundervollen und hochkomplexen Organismen, wie wir sie auf unserer Erde finden geplant und letztlich geschaffen? Mit diesen großen Fragen im Gepäck zog Udo Grube los, um Antworten zu finden. Auf seinem Weg traf er Menschen, die es wissen könnten….

Jenseits des Greifbaren – Engel, Geister & Dämonen

Wir sind weder die Krone der Schöpfung, noch die einzigen Intelligenzen in einem viel größeren Wirklichkeitsraum. Das sind die Erkenntnisse der Forschungen und Untersuchungen von namhaften Wissenschaftlern, die sich jetzt mit ihren Erkenntnissen erstmals ins Licht der Öffentlichkeit wagen. Der Film Jenseits des Greifbaren nimmt uns mit auf eine phantastische Reise in die Grenzgebiete fundamentaler Erkenntnisse und Fakten.

Aber natürlich findest Du auch die großartigen Filme Emotion, Die Liebe Deines Lebens, Bleep, Awake – Ein Reiseführer ins Leben, Heal, The Voice und viele mehr bei uns!

Nutze einfach den Gutscheincode „HORIZON-50“ für 50% Rabatt auf all Deine DVD-Einkäufe!

Schlag rasch zu und lasse Dir die DVDs nach Hause schicken!

Hier geht’s direkt zum Shop: Horizonworld

Du kannst natürlich auch eine Mitgliedschaft bei Maona.tv verschenken!