In diesem Jahr wird Weihnachten wohl anders ausfallen, als wir es uns wünschen – doch das soll kein Grund sein, die Weihnachtsgeschenke ausfallen zu lassen! Aber willst Du wirklich schon wieder Socken, Krawatten und Pralinen verschenken? Oder dafür sorgen, dass die großen Konzerne noch größer werden? Wie wäre es mit einem Geschenk abseits des Massenkonsums, das Deine Liebsten nachhaltig weiterbringt, für Inspiration, neues Wissen und Unterhaltung sorgt? Dieses Geschenk beinhaltet eine Reise, die wir trotz Reiseverbot antreten können: Die Reise zu uns selbst!

Viele Menschen haben jetzt Zeit. Es wäre Verschwendung, diese einfach nur totzuschlagen, und sogar schädlich, sich den ganzen Tag nur Horror-Nachrichten zuzuführen. Gerade jetzt ist eine achtsame Mediennutzung wichtig. maona.tv – der Sender mit Sinn, bietet über 300 Videos zu den Themen Wissenschaft, Weisheit, Ökologie, über Achtsamkeit, Gesundheit, Heilung und Yoga bis hin zu Spiritualität und Bewusstsein. Jede Woche gibt es neue Videos, die den Horizont erweitern – vollkommen werbefrei!

Bist Du noch auf der Suche nach einem praktischen Weihnachtsgeschenk, das Deine Liebsten nachhaltig

bereichert? Verschenke einen Geschenkgutschein über eine Mitgliedschaft bei maona.tv – dem TV Sender mit Sinn. Damit verschenkst Du auch die Möglichkeit, über sich selbst hinaus zu wachsen. Du schenkst Lebensfreude, Erkenntnis, Weisheit und Informationen fernab der Mainstream-Medien.

maona.tv wurde geschaffen, um möglichst viele Menschen in ihrem Prozess der Selbst-Bewusstwerdung zu unterstützen, dabei alte Muster, Denkweisen und Bewertungen loszulassen – und den Ort in sich zu finden, an dem man zuhause ist. Die Plattform versteht sich als eine Gemeinschaft von Mitgliedern, die es ernst meinen mit „Change your life & Change the World“, denn nur wer sich im Innen verändert, wird im Außen Resultate sehen. Jedes Mitglied hilft dabei, die Plattform weiter zu entwickeln und noch mehr Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen.

Hier geht’s direkt zum Geschenkgutschein.

…und wann hast Du Dich das letzte Mal selbst beschenkt? 😉