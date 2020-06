Ein kleines Wearable für die persönliche Gesundheit – der Healy

Wer kennt das nicht? Man fühlt sich gerade unwohl, matt oder unausgeglichen. Man hat Stress und eventuell noch Schmerzen. Aber schon wieder zum Arzt, möglicherweise 1 – 2 Stunden im Wartezimmer verbringen? Und eine Krankmeldung muss es ja auch nicht gleich sein.

Dies ist kein Einzelfall. Und die meisten von uns haben diese Situation bestimmt schon mal erlebt. Ein kleines Wearable – also ein tragbares Gerät – mit einer App für Ihr Smartphone soll in diesen Situationen jetzt für Abhilfe sorgen.

Healy ist ein in Deutschland hergestelltes Medizinprodukt. Es kann mit sanften Strömen und sehr spezifischen Frequenzen zahlreiche körperliche und psychische Erkrankungen behandeln. Diese Frequenzen werden über Elektroden auf den Körper übertragen, Es beinhaltet Programme zur Behandlung von diversen Schmerzsymptomen. Auch Depressionen, Stress, Burnout, Schlafstörungen, Nikotinsucht oder auch Lernschwäche und Konzentrationsstörungen können behandelt werden. Weitere Programmgruppen bieten Anwendungen bei vielen alltäglichen Symptomen. Das reicht von ganzheitlich-systemischer Behandlung für Haut, Wunden und Beauty. Er unterstützt aber auch bei Sport, Fitness und Leistung. Und das alles ist in so einem kleinen Gerät enthalten.

Was ist das Geheimnis?

Healy verwendet High-End-Medizintechnik auf kleinstem Raum und wird bequem über eine App auf Ihrem Smartphone gesteuert. Erfahrungen zeigen, dass bestimmte Ströme und Frequenzen positiven Einfluss auf die Zellen und das sie umgebende Milieu haben können. Sie fördern auch die Ausschüttung bestimmter Hormone und Neurotransmitter.

Denn gerade auf Zellebene entstehen viele Symptome. Sind die Zelle und das Milieu zu sauer und besitzen zu wenig negative Ladungsträger, kann die Zelle schwächer werden. Die Folge sind oft Schmerzen, Entzündungen und Durchblutungsstörungen. Dies kann bis zum Zelltod führen. Führt man der Zelle und der Umgebung genügend Ionen über diese feinen Ströme zu, soll dieser Prozess aufgehalten oder auch umgekehrt werden.

Die Erfahrungen

Des Weiteren gibt es Erfahrungen, wie gezielte Ströme und Frequenzen die Ausschüttung von Hormonen unterstützen. Dies sind Opiate, Endorphin, Serotonin und anderen. Auch Hormone, die die sogenannte ATP-Synthese unterstützen sollen, die für die Kraft in den Zellen nötig ist werden gebildet. Diese Wirkmechanismen erklären, warum das Anwendungsspektrum dieses kleinen Systems so riesig ist. Es kann z.B. bei diversen Schmerzsymptomen und vielen anderen Erkrankungen angewandt werden. Wichtig ist zu wissen, welche Frequenzen und Stromstärken wo zum Einsatz kommen sollen. Das ist die Expertise dieses kleinen Wearables.

Healy basiert auf jahrelangen Erfahrungen in der Medizintechnik und in der Behandlung von über 45.000 Patienten mit Frequenzen. Dieses Knowhow ist in das kompakte mobile System eingeflossen und bietet eine höchst professionelle Behandlungsunterstützung.

Das ersetzt natürlich nicht den Arzt oder Therapeuten. Aber es bietet sehr umfangreiche Anwendungen. Diese können im Bedarfsfall den Gang ins Wartezimmer auch schon mal ersparen. Außerdem sind sie in vielen Alltagssituationen gut integrierbar.

Hinweis: Healy und seine Anwendungen werden von der Schulmedizin aufgrund fehlender Nachweise im Sinne der Schulmedizin nicht anerkannt.

Weitere Informationen: https://www.healy.direct/startseite-h

