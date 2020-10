Heiltees gibt es seit vielen Hundert Jahren sowohl in Europa, als auch in China. Wie der Tee in China entdeckt wurde, erzählt, diese kleine Geschichte:

Vor Tausenden von Jahren verfügte ein damals in China herrschender Kaiser, dass alles Wasser aus hygienischen Erwägungen abzukochen sei. Da begab es sich, dass Blätter eines Gewächses vom Wind erfasst wurden und in einem jener Töpfe mit kochendem Wasser landeten. Neugierig, wie er war, konnte der Kaiser nicht umhin, von dieser dunklen Brühe zu kosten – und fühlte sich sogleich erfrischt. Bei dem Gewächs handelte es sich um die Pflanze Camellia sinensis, den Teestrauch – und dies, so die Legende, war die Geburtsstunde des Tees.

Der Apotheker Jürgen Klitzner und der TCM Professor Li Wu stellen viele verschiedene Kräuter sowie 300 Kräutertee-Rezepte vor.

Es ist nicht nur ein Buch über europäisches Kräuterwissen. Es geht auch um chinesische Kräuter. Kenntnisreich stellen die beiden Autoren die Grundzüge der TCM sowie die europäische Kräuterheilkunde vor. Interessant sind auch die Synergien zwischen östlicher und westlicher Kräutermedizin.

In dem praktischen Teil werden Heiltees für viele verschiedene Krankheiten vorgestellt. Es beginnt mit Asthma Bronchiale und endet mit einem Heiltee für verlangsamten Stoffwechsel. Innerhalb dieses Teils unterscheiden die Autoren noch einmal zwischen Heiltees für Kinder, Jugendlich, Erwachsene und Ältere. Das ist eine schöne Hilfe, um die verschiedenen Tees einzuordnen.

Durch die farblichen Markierungen findet man sich leicht zurecht.

Grüne Balken zeigen die Heilbehandlungen auf. Im lilafarbenen Bereich stellen sich die Kräuter vor. Die Tabelle für die chinesischen und die europäischen Kräuter sowie die Register zu den Symptomen und Beschwerden und den verschiedenen Kräutern machen das Buch zu einem wunderbaren Alltagsbegleiter.

Im hinteren Umschlag gibt es dann noch für ganz eilige die „Top Ten der Euro-Asia-Teemischungen bei Alltagsbeschwerden“. Damit naht Hilfe bei Schnupfen, Husten oder Verspannungen. Die Rezepte enden jeweils mit einer kurzen Wirkungsbeschreibung.

Ein Buch, das in keiner Familiengesundheitsbibliothek fehlen sollte!

Heiltees für Körper, Geist und Seele: 300 wirksame Rezepturen aus den traditionellen Heilkulturen Chinas und Europas

von Prof. Dr. TCM (Univ. Yunnan) Li Wu und Jürgen Klitzner

Taschenbuch: 222 Seiten / 20,– €

ISBN-10: 3863740890

ISBN-13: 978-3863740894

Herausgeber : Mankau Verlag; 2. Edition (26. Oktober 2020)

Hier geht’s direkt zum Buch: https://www.mankau-verlag.de/buecher/alle-buecher/heiltees-fuer-koerper-geist-und-seele?number=ISBN-978-3-86374-089-4