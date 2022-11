Irgendwann im Leben fragen sich die meisten Menschen: “Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Wie geht es nach dem Tod mit mir weiter?”

Je nach Erziehung, sozialem Hintergrund, Persönlichkeit und Lebenserfahrung wirst Du Dir diese Fragen auf die eine oder andere Art beantwortet haben. Vielleicht haben die Antworten dazu geführt, Dir mehr vom Leben zu wünschen. Das Streben, diese Mysterien zu lösen, scheint eine niemals endende Aufgabe zu sein. Es kann sich sogar erschöpfend und erschreckend anfühlen.

Spiritualität ist ein sehr subjektives Thema, eine Reise der Selbstentdeckung. Wie wir auf dieser uralten Suche nach der Wahrheit zu unseren persönlichen Einsichten gelangen, ist für jeden von uns unterschiedlich.

Für Brandon Bays, Begründerin der Journey, war es eine Krankheit, die sie in die Knie zwang, als ihr 1992 ein fußballgroßer Gebärmuttertumor diagnostiziert wurde. Sich in ausgezeichnetem gesundheitlichem Zustand wähnend, musste sie sich eingestehen, dass sie schwer krank war. Das ließ sich nicht mehr verleugnen, und so machte sie sich auf eine außergewöhnliche, transformierende und befreiende innere Reise. Während dieser Suche entdeckte sie einen allgemein anwendbaren Weg, um in Kontakt mit dem grenzenlosen Selbstheilungspotential zu kommen, das in jedem von uns existiert.

Ein Schritt für Schritt angeleiteter Prozess zu unserer unendlichen Weisheit

Aus ihrem eigenen Wissen und aus den Lehren von Dr. Deepak Chopra (Die sieben geistigen Gesetzte des Erfolgs) und Dr. Candace Pert (Moleküle der Gefühle) entwickelte Brandon einen Schritt für Schritt angeleiteten Prozess, um den Sinn des Lebens zu finden. In diesem erfährst Du, wie Du mit der unendlichen Weisheit tief in Deinem Inneren in Kontakt kommen kannst. Dieser Zugang kann Dir helfen, die Heilkraft des Körpers zu aktivieren, indem Dir alte emotionale Muster und unterdrückte Erinnerungen offenbart werden, die in Deinen Zellen lagern.

www.thejourneyseminare.de

www.thejourney.com

Germany@thejourney.com

+49-30-48491638

The Journey leben Retreat mit Bettina 2. – 4.12.2022 hier anmelden