Liebe Leserin, lieber Leser,

nun ist die strahlende Sonne im Zeichen des Steinbock. Menschen mit dieser Betonung sind sehr zuverlässig und diszipliniert. Sie können wie kein anderes Zeichen auch Arbeitsfreude entwickeln. Doch meistens besteht die Gefahr zu übertreiben und zum Workoholik zu werden. Menschen mit einer starken Steinbockbetonung, sei es durch den Aszendenten oder die persönlichen Planeten, müssen lernen, das Leben zu genießen. Dann sind sie für andere Menschen der Fels in der Brandung.

Was erwartet uns im Jahr 2025?

Gehen Sie behutsam und auf leisen Sohlen in das neue Jahr. Am 1. Januar hat der gefühlvolle Mond Kontakt mit dem Planeten Pluto, das könnte zu einem Gefühlsdrama führen, entweder in Ihrer Umgebung oder Sie selbst geraten aus dem Häuschen. Bleiben Sie gut geerdet. Treiben Sie Sport oder machen Sie einen Spaziergang durch den Wald. Sie können sich ruhig verausgaben, dann findet die starke aufgeladene Energie ein Ventil. Bis zum 6. Januar gesellt sich noch Pluto zum rückläufigen Mars, das könnte heikel werden auf der Weltbühne. Und auch im privaten Bereich ist Vorsicht geboten. Aber wir können uns wieder beruhigen und unseren Frieden finden, im innen und auch im außen, weil die sanfte Venus Anfang des Monats ins Fischezeichen läuft und Mars sich in den Krebs zurückzieht. Jetzt bekommen wir Raum für Stille und Meditation. Ende Januar tritt dann der gesellige Merkur in den Wassermann und sorgt für gute Laune und humorvolle Gespräche.

Eine kleine Vorschau für die Geburtstagskinder des Monats, Steinbock vom 22.12. bis 20.01.

Die Sonne versorgt alle Steinbockgeborenen mit viel Energie, dazu kommt noch der gesellige Merkur in diesem Zeichen. Jetzt können Dinge angesprochen werden, wo sonst der Mut fehlt.

Jetzt findet jeder die richtigen Worte. Die schöne Venus bildet ein Sextil mit der Sonne. Jetzt kann mitten im Winter sogar geflirtet werden. Planet Mars bildet zu der Steinbock-Sonne, für die Menschen die in der letzten Dekade geboren sind eine Opposition. Wegen der Rückläufigkeit ist diese Auslösung von Bedeutung. Stellen Sie sich die Frage, was Sie aufgeschoben haben und was Klärung braucht. Dann tun Sie es jetzt! Herzlichen Glückwunsch!

Vollmond im Krebs am 13. Januar

Oh, jetzt geht‘s um viel Gefühl. Lilith, die dunkle Göttin, bildet ein Quadrat zum Vollmond. Gegenüber im Widder lauert Chiron und interessiert sich für verletzte Gefühle.

Jetzt haben wir nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir ziehen uns zurück und versuchen uns zu schützen oder wir gehen in die Vollen und zeigen uns mit der verletzlichen Seite. Das Geschenk könnte Heilung heißen.

Neumond im Wassermann am 29. Januar

Ein schwungvoller und kreativer Neumond. Jetzt kommt Ihnen eine gute Idee nach der anderen. Das Gute daran ist, Sie brauchen sich nicht anzustrengen, es geschieht von selbst. Es darf ruhig etwas verrückt oder sogar exzentrisch sein, umso besser. Sie werden jede Menge Spaß bekommen. Das ist sicher.

Lieber Leserin, lieber Leser,

nun möchte ich mich verabschieden und wünsche Ihnen von Herzen einen tollen Neuanfang im Jahr 2025. Eine kleine Inspiration für alle: Die mystischen Raunächte gehen noch bis zum 6. Januar. Nutzen Sie die Zeit für ein kleines Ritual. Schreiben Sie auf einen Zettel Ihre alten Strukturen die Sie los werden wollen, das können Ängste, Kontrollen oder Enge sein. Lassen Sie diese Hindernisse in die Erde fließen. Schreiben Sie dann die neuen Strukturen für das neue Jahr auf und laden diese in Ihr Leben ein. Das können dann Leichtigkeit, Lebensfreude und Zuversicht sein.

Herzlichst,

Iris Kirsch

Weitere Informationen zu Iris Kirsch: www.trigon-astrologie.de.

Auch interessant: https://taomagazin.de/astrologie-einfach-erklaert-die-astrologiegeschichte/