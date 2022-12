„Nichts ist so sicher, wie die Veränderung“, sagte sinngemäß schon Heraklit vor Beginn unserer Zeitrechnung.

Und tatsächlich ist unser Leben eine Aneinanderreihung von Veränderungen. Immer, wenn wir glauben, jetzt ist es besonders schön – oder auch besonders schlimm, ändern sich die Umstände.

Wer hätte z.B. vor 1989 gedacht, dass Deutschland wieder zusammenwächst? Wer hätte jemals geglaubt, dass in unserer gesundheitlich gut ausgestatteten und aufgeklärten Gesellschaft so etwas wie die Corona-Krise mit all ihren unguten Auswüchsen möglich wäre?

Und auch in unserem kleinen, persönlichen Leben finden ständig Veränderungen statt.

Dabei ist gar nicht der Wandel das Problem. Das Problem ist, wie wir damit umgehen. Sehen wir es als Katastrophe? Oder können wir auch die Chancen in Veränderungen sehen?

Oft geben wir uns mit Lebensumständen zufrieden, die uns gar nicht gut tun. Wir denken zähneknirschend: „Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.“ Wenn es dann zu einer Veränderung kommt, wenn gar die Lebenssituation komplett zerstört wird, ist es natürlich zunächst einmal ein Schock. Aber es kann sein, dass wir danach befreiter leben können.

Der Balanceakt im Leben ist: Wie lange halten wir eine Situation aus – und wann ändern wir selbst eine Lebenssituation. Denn es kann gut sein, dass wir zu früh die Veränderung einleiten.

Seit 1998 gebe ich ein Magazin für Körper, Geist und Seele heraus. Zunächst als Printmagazin, später dann als Onlinemagazin. Es gab oft Situationen, in denen ich darüber nachdachte, es aufzugeben. Und immer kam mir im letzten Moment noch eine Lösung in den Sinn, so dass ich es doch mit gutem Gefühl weiterführen konnte. Aber nun ist es so weit: Ich werde es einstellen.

Im Moment fühle ich bei dem Gedanken absolute Freiheit. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Und ich habe mir die Option offengelassen, vielleicht doch noch mal das eine oder andere zu veröffentlichen. Wie z.B. eine astrologische Jahresprognose für 2023.

Im Moment macht mich diese Situation glücklich. Und ich freue mich schon darauf, was sich durch die Veränderung neu in meinem Leben manifestieren wird.

Vielleicht kann man den Spruch von Heraklit mit der richtigen Einstellung ein wenig umformulieren:

„Nichts macht so glücklich, wie die Veränderung.“

In diesem Sinne wünsche ich Euch ein schönes Weihnachtsfest und ein wundervolles Jahr 2023

Dieser Text ist übernommen aus: www.dasgluecksmuseum.de