Liebe Leserin und liebe Leser,

nun, im Juli, befindet sich die strahlende Sonne im Zeichen Krebs. Menschen mit dieser Betonung durch die persönlichen Planeten oder dem Aszendenten sind mit viel Feingefühl und einer guten Intuition ausgestattet.

Sie sind ideale Familienmenschen. Sie lieben Kinder und geben ihnen viel Aufmerksamkeit und Fürsorge. Auch in der Partnerschaft kann man sich auf die Krebse verlassen. Sie sorgen gern für ein schönes Zuhause. Mit ihnen kann man es sich richtig gemütlich machen.

Wenn Sie beruflich zu sehr gefordert werden und sie keine Zeit für den erholsamen Rückzug haben, können Krebse schnell mit Krankheit reagieren, Ihre Schwachstelle ist der Magen. Sie brauchen Vertrautes. Lange Freundschaften wissen sie zu schätzen.

Was aber geschieht im Sommermonat Juli?

Es ist Ferienzeit und viele Menschen haben jetzt die Sehnsucht, sich endlich mal wieder zu erholen. Aktuell sieht es gut aus. das Corona-Virus macht gerade in Deutschland eine Pause und sorgt für Entspannung. Aber ganz so arglos können wir nicht sein. Es zeigen sich Missstände in den großen Fleischfabriken.Was dringend einer radikalen Veränderung bedarf. Der Finger wird in die Wunde gelegt.

Erkennen können wir das Thema gut an der Betonung des Widder-Zeichen, mit Lilith, Mars und dem verletzten Heiler Chiron in diesem Zeichen. Hier geht es um neue innovative Möglichkeiten. Das Widder-Zeichen setzt sich gern für alles ein was hilflos und schwach ist,

Planet Chiron wünscht sich Heilung für alle Lebewesen und den Planeten Erde. Das werden Themen sein, die uns noch lange begleiten werden.

Ein weiteres wichtiges Thema wird die Harmonisierung und der Ausgleich in der Gefühlswelt sein. Beginne schon jetzt, Dir Gedanken darüber zu machen und schaue welche negativen Gefühle Du transformieren und wandeln möchtest. Jetzt ist es möglich!

Was gilt es zu tun

Alles, was Dir wichtig ist und was Du in den vergangenen Wochen immer vor Dir hergeschoben hast, kannst Du jetzt in Bewegung bringen. Der aktive Mars verlässt das verträumte Fische-Zeichen und wechselt in sein Zeichen Widder. Dadurch entsteht jetzt im außen eine kraftvolle, vitale Energie. Die können wir gut in der nächsten Zeit für neue Projekte nutzen.

Kommunikation

Der redselige Merkur befindet sich im mitfühlenden Krebs-Zeichen. Er ist noch bis zum 12. Juli rückläufig. Es ist die Gelegenheit, über die Kommunikation einiges zu klären, was in der Vergangenheit schief gelaufen ist.

Liebe und Partnerschaft

So, nun geht wieder was. Die schöne Venus ist wieder direktläufig im kontaktfreudigen Zeichen Zwilling. Der Eroberer Mars ist endlich wieder in seinem Element, im feurigen Widder. So kommt er in beste Flirtlaune. Es ist eine gute Zeit für prickelnde neue Kontakte. Auch in festen Beziehungen kann es wieder richtig spannend werden!

Vollmond am 5. Juli im Steinbock

Ein voller Mond im Korsett. Gute Gefühle an diesem Tag zu erleben, wird schwierig sein. Pluto und Saturn empfangen den Mond und sorgen für ein Drama.

Neumond am 20.07. im Krebs

Es ist nur der Anfang heikel. Schnell wechselt der Neumond ins kraftvolle Löwe-Zeichen und setzt dort neue kreative Impulse.

Liebe Leserin und Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen von Herzen einen entspannten Ferienbeginn und einen erholsamen Urlaub. Genießen Sie in vollen Zügen diese wunderbare Jahreszeit.

Herzlichst, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.

