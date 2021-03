Wie oft in deinem Leben hast Du schon die folgenden Sätze gehört: „Geld verdienen ist schwierig.“ „Geld wächst nicht auf den Bäumen.“ „Nur durch harte Arbeit und viel Mühe kommt man an Geld.“?

Ich kann Dir sagen – den Satz „Geld wächst nicht auf den Bäumen“ (und dann noch im kölschen Dialekt gesprochen) hat mir mein Vater wieder und wieder mit auf meinen Lebensweg gegeben.

Vielleicht habe ich auch deshalb mit dem Thema Geld einen Weg gefunden damit zu arbeiten und beruflich voranzukommen. Ich habe das Thema unbewusst ein wenig umgedreht und habe in meinen Coachings viel mit dem Thema Geld gearbeitet und sehr viel über Geld gelesen.

Zudem habe ich das mit den Bäumen auch ein wenig umgedreht und wollte wohl mit meinem langjährigen Börsenstudium beweisen, dass Geld doch auf Bäumen wächst und herunterfällt, wenn man kräftig schüttelt. Und tatsächlich – an der Börse fällt es oftmals sehr leicht.

Manche Menschen glauben ja wirklich, dass sie schummeln, wenn Geld oder Erfolg sich mit Leichtigkeit einstellen. Oder dass der Erfolg wertlos ist, wenn sie ihn durch Arbeit erreichen, die ihnen Spaß macht.

Also zwingen Sie sich (oft unbewusst) viel zu arbeiten, oft auch ohne Pause oder ohne sich Zeit für sich selbst zu nehmen; sie arbeiten in einem freudlosen Job und sind ständig gestresst mit Fristen, hohen Anforderungen, Druck, Wettbewerb und Überarbeitung.

Für manche Menschen hat dies vielleicht funktioniert und sie haben es auch geschafft, dadurch Wohlstand zu erreichen.

Ist dies aber wirklich die Art und Weise, wie du deine Zeit, dein Leben verbringen möchtest? Wäre es nicht viel besser, wenn Du Freude an deiner Arbeit haben könntest und du deinen Ponyhof super gestalten könntest?

Wenn Du morgens aufwachen und dich auf deine Arbeit freuen würdest? Wäre es nicht viel besser, Geld mit einer Arbeit zu verdienen, die dich erfüllt, während das Geld mit Leichtigkeit zu dir kommt und es leicht von den imaginären Bäumen regnen würde?

Natürlich habe ich auf meinem langen Weg in meinem eigenen Leben manchmal Jobs angenommen „weil ich das Geld gebraucht habe“ – zumindest habe ich das öfters geglaubt als mir lieb war.

Oder ich habe sehr viel harte Arbeit, Energie und Zeit in eine Geschäftsidee gesteckt, um am Ende herauszufinden, dass sich die ganze Mühe nicht gelohnt hatte (außer für meine Seele mit ihrem ganz bestimmten Auftrag mit dem sie gekommen ist).

Immer wiederkehrende Geldprobleme?

Wer immer wiederkehrende Geldthemen hat, bei dem Geld im 2. Haus seines Radixhoroskops als Dauerthema deutlich abzulesen ist und mit o.g. Sätzen aufgewachsen ist hat mit großer Sicherheit ein Thema mit Freude und Leichtigkeit alles zu erreichen, was er gerne haben will. Und es ist nun mal so.

Alles was Du mit Freude machst geht dir leichter von der Hand und auch das Geld findet dann sehr viel leichter den Weg zu dir. Das Geld kommt irgendwie lieber zu den Menschen, die sich oft und viel freuen und „leider“ wenig zu denen, die Arbeit und das Leben allgemein als schwer empfinden.

In dem Moment, in dem ich meine Arbeit genieße und der Schöpferkraft vertraue, kommt das Geld mit Freude und Leichtigkeit zu mir.

Nicht umsonst heißt es ja auch oft: Geld folgt immer der Freude und nicht umgekehrt.

Unser Kolumnist Christoph Simon ist Coach, Aufstellungsleiter und Autor in Berlin.

Hier findest Du weitere Informationen über ihn:

http://www.berlincoaching.com

http://www.finanzielle-freiheit-mit-eft.de

http://www.thetahealingberlin.eu

Am 25. März beginnt ein vierwöchiges Geldcoaching per Zoom mit Christoph Simon. Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Wenn Du Dich dafür anmelden möchtest, sende eine E-Mail an: info@taomagazin.de