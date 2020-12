Jede Kultur, jedes Land scheint andere Geldmuster, also Glaubensmuster in Bezug auf Geld zu haben. Menschen unterschiedlicher Nationen denken anscheinend unterschiedlich über Geld. Wie sonst könnte es sein, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika viel mehr Menschen Aktien und Wertpapiere kaufen und besitzen, als dies in Deutschland jemals der Fall sein wird. Die Menschen dort denken einfach anders über Geld. Sie blicken auf die Ressource Geld aus gänzlich anderer Perspektive.

Das kollektive Bewusstsein befindet sich sehr oft im Einklang mit der Religion des jeweiligen Landes, seiner Geschichte und der momentanen wirtschaftlichen Lage.

Wenn Du an deinen persönlichen Glaubenssätzen in Bezug auf Geld arbeitest, ist es von Bedeutung, dir dabei die Geldmuster des Landes anzusehen, in dem Du aufgewachsen bist. Zudem ist es hilfreich und nützlich dir die Glaubensmuster des Landes anzusehen, in dem deine Ahnen aufgewachsen sind. Besonders wichtig ist das, wenn es ein anderes Land ist als das, in dem du groß geworden bist.

Informationen und Erfahrung von früheren Generationen wird durch die DNS weitergegeben.

Dazu gehört auch das kollektive Bewusstsein, das unsere Vorfahren durch ihre Kultur, Religion und ihr Land erfahren haben. Mache mal eine Aufstellung mit, in der sieben unterschiedliche Generationen aufgestellt werden. Dann stehst du mittendrin in dem, was dich wirklich leitet.

Mal angenommen, deine Seele hat sich dein Geburtsland genauso ausgesucht, wie sich deine Seele deine Familie ausgesucht hat. So wirst du deine Lernerfahrungen in diesem Leben machen und verschiedene Muster lösen.

Nur mal angenommen das wäre so. Was sind die kollektiven Geldmuster deines Vaterlandes? Welche Glaubensmuster unterstützen dich, welche limitieren dich?

Vielleicht ist es nie ganz möglich sich von solchen Vorgaben ganz frei zu machen. Und doch ist es hilfreich sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass Du dein Leben nach deinem freien Willen leben darfst. Du kannst dir deine eigenen Glaubensmuster über Geld aneignen, ganz gleich in welchem Land du lebst.

Wer sonst außer dir hat die Freiheit, sich von dem Gruppenbewusstsein des Landes, in dem Du lebst oder aufgewachsen bist, einschränken zu lassen? Wer, wenn nicht Du kann Reichtum und Fülle und Wohlstandsbewusstsein kreieren?

Ganz unabhängig davon, was dir die Kultur deines Mutterlandes vorgibt. Du darfst neue Entscheidungen fällen.

Schau auf dein Land

Schließe mal deine Augen und schaue auf das Land und die Gesellschaft, in der du lebst oder aufgewachsen bist. Dann frage dich innerlich: Was lehrt Sie über Geld? Welche positiven Dinge hast du über Geld gelernt? Welche limitierenden und einschränkenden Glaubensmuster hast du vom kollektiven Bewusstsein angenommen?

Dann lass uns Hausputz machen.

Stelle dir vor, wie alle diese Glaubensmuster übereinander gestapelt sind. Gehe ein Muster nach dem anderen durch und entscheide dich, welches du behalten möchtest, welches dich weiterhin unterstützt und welches du ausmisten möchtest, weil es dich limitiert oder einfach seinen „Dienst“ getan hat.

Wenn du damit fertig bist, stell dir vor, wie alle „alten“ Glaubensmuster ins göttliche Land gehen. Diejenigen, die du behalten möchtest, die dich unterstützen, werden nun größer und größer und nehmen den Platz der alten Muster ein.

Abschluss

Nimm dir zum Schluss einen Moment Zeit, diese neue Energie in deinem Körper zu spüren. Verbinde dich innerlich mit der Bekräftigung: „Ich wähle jetzt Glaubensmuster und Gedanken, die mein ständig wachsendes Wohlstandsbewusstsein unterstützen.“

Ich wünsche Dir den Erfolg den Du verdienst.

Dein Christoph

Unser Kolumnist Christoph Simon ist Coach, Aufstellungsleiter und Autor in Berlin.

