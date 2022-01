Seit über 35 Jahren arbeite ich mit schulpflichtigen Kindern, um Lernfrust in Lernlust zu verwandeln. Zusatzausbildungen zum Dipl. Syst. Coach für ADHS/ADS öffneten mir auch die Türen zu diesen Kindern.

Sich nichts merken können

Frust in der Schule, weil die guten Noten ausbleiben

Keine Lernmotivation

Schieberitis wo man nur hinschaut

Stress mit den Eltern und Lehrern

Keine Freude an der Schule

Fühlst du dich als Mutter oder Vater angesprochen?



Viele Eltern (meistens die Mütter) machen täglich mit ihrem Kind die Hausaufgaben.

Ohne diese Begleitung läuft einfach nichts, würde das Kind entweder nur die Hälfte machen oder sich so viele Fehler einschleichen, dass Mutter oder Vater lieber eingreifen.

Mit der Pubertät lassen die Kinder ein Eingreifen nicht mehr zu. Sie wollen sich abnabeln und sehen das tägliche Genörgele um das Thema Schule als Angriff.

Verweigerung zum restlichen Pubertätsstress ist vorprogrammiert.

Wie geht es dir?

Musst du dein Kind auch täglich unterstützen?



Und wenn dann dein Kind eine Probe schreibt und die Note weist trotz des gemeinsamen Übens nicht den gewünschten Erfolg auf,

dann bist du enttäuscht….

…dann ist dein Kind enttäuscht, weil du enttäuscht bist?

Oft liegt es nicht nur an pfiffigen Strategien, damit sich dein Kind den Stoff besser erschließen kann, sondern tatsächlich auch am täglichen zusätzlichen Üben.

„Wann soll denn mein Kind noch zusätzlich üben!“ höre ich dich gerade empört aufschreien.

Eine Lösung muss jetzt her, eine einfache Lösung, die nicht wehtut, die keinen zusätzlichen Aufwand erwartet.

Als Nachhilfelehrerin und Strategiecoach kann ich dir schon ein wenig unter die Arme greifen. Doch das sollte ja kein Dauerzustand sein.

Stressfrei?

Ausgeschlafen?

Motiviert und konzentriert?

Wenn du dir genau das für dein Schulkind wünscht, dann brauchst du in diesen außergewöhnlichen Zeiten ein Wundermittel gegen Stress, Schulangst, Schlafstörungen, Lernunlust, Merk- und Konzentrationsstörungen?

Auch wenn es sich fast zu schön um wahr zu sein anhört, ich habe genau dieses Zauberkästchen in der Hand. Es ist der Healy. Damit habe ich schon vielen Familien und vor allem den Schülern Noten beschert, die sie sich so nicht erträumt haben. So dass sich die Lernlust wieder einstellte.

Einschalten, wirken lassen, Veränderung wahrnehmen.

Dazu braucht es keine Pillen, keinen Arzt, keinen Therapeuten oder Nachhilfelehrer.

Das kleine Zauberkästchen, der Healy unterstützt dich, unterstützt dein Kind. Und das allertollste: Ich kann ein Programm für das Zauberkästchen schreiben, das genau auf die Bedürfnisse Deines Kindes zugeschnitten ist!

Natürlich muss dein Kind weiterhin lernen. Doch das Lernen fällt leichter, so die Aussage meiner Schüler, die es anwenden und der Mütter, die ihre Kinder beobachten.

Melde dich, wenn du Interesse hat, aus Lernfrust Lernlust zu zaubern.

Lernen gewusst wie, mit Lernmagie.

Seit vielen Jahren ist das mein Motto, was sich nun noch leichter verwirklichen lässt.

Schreibe mir und ich zeige dir, was möglich ist.

Und wenn du mehr erfahren willst, wenn du dich begeistern willst für das Neue der neuen Zeit, dann melde dich gerne bei mir www.harmonieindir.de

Herzliche Grüße

Christine Weidner

