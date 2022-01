Eine Massage ist immer sehr wohltuend für den Körper und sorgt auch für geistige Entspannung. Mit dem richtigen Massageöl kann man damit auch gezielt eine bestimmte Wirkung erreichen. Mein Wohlfühl- und Entspannungsöl ist besonders gut geeignet um nach einem ereignisreichen Tag richtig zu entspannen.

Aufgrund seiner Inhaltsstoffe verwende ich es ebenso gern für sanfte Bauchmassagen, wenn es da mal wieder zwickt und zwackt. Dazu wird das Öl einfach sachte am Bauch aufgetragen und dann ganz sanft im Uhrzeigersinn einmassiert. Dabei arbeite ich langsam von außen nach innen und achte natürlich auf mein eigenes Körpergefühl. Auf diese Weise können zwickende Blähungen gelöst werden und es wird eine allgemeine Entspannung der Bauchdecke erreicht. Hier nun mein Rezept.

Als Grundlage für mein Massageöl verwende ich ein Mazerat aus Lavendelblüten auf einer Mandelölbasis. Dieses habe ich bereits im Sommer hergestellt. Dazu habe ich leicht angetrocknete Lavendelblüten für 4 Wochen im Mandelöl angesetzt und anschließend abfiltriert. Das Mandelöl ist ideal für eine gute Hautpflege. Das Lavendelmazerat verfügt über einen ganz sanften Lavendelduft und kann in vielerlei Kosmetik gut verwendet werden. Zusätzlich unterstützt der Lavendel natürlich die entspannende Wirkung.

Nun lege ich 100 ml dieses Lavendelmazerats in einem Becherglas vor, und arbeite folgende Zutaten unter ständigem Rühren ein:

10 Tropfen Fenchelsamenöl süß,

5 Tropfen Orangenöl süß,

5 Tropfen Zirbenöl,

Bei den ätherischen Ölen ist darauf zu achten, dass es sich dabei um naturechte Öle handelt, wenn möglich in Bio-Qualität. Desweiteren sind die Sicherheitshinweise des Herstellers zu beachten.

Wenn man ein Entspannungsöl für Kosmetik das erste Mal verwendet, empfiehlt es sich, einen kleinen Allergietest auf der Haut durchzuführen. Dazu vermengt man einen Tropfen des Öls mit einem gut verträglichen Hautöl (Mandelöl, Jojobaöl etc.) und trägt es so auf dem Handrücken oder in der Armbeuge auf. Wenn nach einigen Minuten keinerlei Reizungen an dieser Stelle entstehen, ist das Öl gut verträglich und für den Gebrauch als Kosmetik geeignet.

Sind die ätherischen Öle gut eingearbeitet, ist das Entspannungsöl auch schon fertig und kann in Meplat Flaschen abgefüllt werden. Generell rate ich bei ölhaltigen Zubereitungen zur Lagerung unter Lichtschutz. Braunglas ist dafür besonders gut geeignet. Die Zubereitungen sind dadurch um einiges besser haltbar. Ich wünsche gutes Gelingen beim Ausprobieren.

Unsere Kolumnistin Alexandra Wagner war schon als Kind von Kräutern und Pflanzen begeistert. Aufgewachsen in der Südsteiermark, hatte sie ihre ersten einfachen Kräuterrezepte von meiner Großmutter übernommen. Nach einer abgeschlossenen Ausbildung als Chemielabortechnikerin an der TU Graz beschritt sie später einen zweiten Bildungsweg. Sie studierte Pharmazie an der Karl-Franzens Universität in Graz. Im Jahr 2017 veröffentliche sie ihr erstes Buch „Der Duft der Liebe“.

Hier gibt es weitere Informationen: https://www.andi-und-alex.at